Fred Vasseur: "Hamilton non deve distrarre la Ferrari".

È il colpo della stagione del GP 2024: la Ferrari si è accaparrata Lewis Hamilton e l'inglese sarà in sella alla rossa dal 2025. Ma il team boss della Ferrari, Fred Vasseur, dice: "Questo non deve distrarci nel 2024".

Alla presentazione della nuova Ferrari di Formula 1, che si terrà il 13 febbraio in Italia, un assente è un tema importante: Lewis Hamilton, che guiderà la Ferrari nel 2025.

Il team boss della Ferrari, Fred Vasseur, ha dichiarato: "Avere a bordo Lewis Hamilton è un'enorme opportunità per la Ferrari. Siamo sicuri che ci farà fare un passo avanti decisivo".

"Ma Hamilton non deve distrarci dai nostri compiti nel 2024. Dobbiamo essere completamente concentrati sulla prossima stagione, ed è proprio questo il motivo per cui abbiamo voluto annunciarlo così presto, in modo da poter lavorare in pace in seguito".

Fred Vasseur non teme che l'imminente ex pilota della Ferrari Carlos Sainz se ne freghi di tutto e pensi solo a se stesso? "No, non credo", risponde il francese. "Carlos sarà completamente impegnato con noi fino all'ultima curva dell'ultima gara. E anche la squadra sarà completamente al suo fianco fino a quel momento".





Presentazioni di Formula 1

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint