Primera foto: McLaren MCL38 de Norris y Piastri

Sólo dos equipos han sido capaces de poner en aprietos a Red Bull Racing en la temporada de GP de 2023: Ferrari y McLaren, las dos escuderías más antiguas de la Fórmula 1. Ferrari ganó la carrera del campeonato del mundo en Singapur con Carlos Sainz, mientras que McLaren triunfó en el sprint de Qatar con el joven Oscar Piastri.

McLaren fue segunda en numerosas carreras la temporada pasada, pero el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, lo tiene claro: vencer a Red Bull Racing en 2024 no será fácil.

El californiano de Los Ángeles, de 52 años, afirma: "Lo que me asusta un poco: Red Bull Racing fue tan superior en 2023 que pudo pasar al desarrollo del coche de 2024 antes de tiempo. La mayoría de sus rivales, incluidos nosotros, trabajaron más tiempo en el coche de 2023 para ser más competitivos."

Por lo tanto, Brown, Director General de McLaren, dice sobre el coche de carreras MCL38 de 2024: "Es simple: tenemos que encontrar la manera de desarrollar de manera más eficiente para que podamos reducir aún más la brecha con Red Bull Racing, idealmente cerrarla."



McLaren no ha ganado una carrera del campeonato del mundo desde Daniel Ricciardo y Monza 2021. Esto va a cambiar con el nuevo McLaren MCL38-Mercedes, que se presentó el 14 de febrero.



Zak Brown: "Queremos seguir siendo realistas. Todo el mundo aquí ha trabajado muy duro para poner el mejor coche posible sobre las ruedas. Pero sólo averiguaremos lo que vale todo esto en Bahréin".



Andrea Stella, director del equipo: "Queremos continuar con la tendencia de la segunda mitad de la temporada 2023. Creemos que podemos aprovechar sin problemas las buenas actuaciones con el MCL38."



El italiano admite que las primeras fotos y la versión de pruebas aún no revelan todas las cartas: "Todavía no tenemos todo lo que se nos ha ocurrido sobre el coche."



Lando Norris: "Estoy impaciente por saber dónde estamos con el nuevo McLaren. He pasado mucho tiempo en la fábrica de coches de carreras en las últimas semanas, principalmente en el simulador. Tengo muchas ganas de conducir".



Oscar Piastri: "Siempre es emocionante subirse a un coche nuevo por primera vez. Creemos que hemos hecho los deberes lo suficientemente bien como para empezar la temporada con fuerza."



El nuevo McLaren saldrá a pista por primera vez el 14 de febrero en Silverstone.







Presentaciones de la Fórmula 1

14 de febrero: Mercedes

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

21.02. a 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint