Première photo : McLaren MCL38 de Norris et Piastri

Seules deux équipes ont pu faire de l'ombre à Red Bull Racing lors de la saison GP 2023 : Ferrari et McLaren, les deux plus anciennes écuries de Formule 1. Ferrari a remporté le championnat du monde de Singapour avec Carlos Sainz, McLaren a triomphé lors du sprint du Qatar avec le jeune Oscar Piastri.

McLaren a été la deuxième force dans de nombreuses courses la saison dernière, mais le CEO de McLaren Zak Brown est clair : battre Red Bull Racing en 2024 ne sera pas facile.

Le Californien de 52 ans, originaire de Los Angeles, déclare : "Ce qui me fait un peu peur - Red Bull Racing était tellement supérieur en 2023 qu'ils ont pu se concentrer très tôt sur le développement de la voiture de 2024. En revanche, la plupart des adversaires, y compris nous, ont travaillé plus longtemps sur la voiture 2023 pour devenir plus compétitifs".

Au sujet de la voiture de course 2024 de type MCL38, le directeur général de McLaren Brown déclare donc : "C'est simple - nous devons trouver des moyens de développer plus efficacement afin de réduire encore l'écart avec Red Bull Racing, idéalement de le combler".



McLaren n'a plus gagné de course de championnat du monde depuis Daniel Ricciardo et Monza 2021. Cela devrait changer avec la nouvelle McLaren MCL38-Mercedes, qui a été présentée le 14 février.



Zak Brown : "Nous voulons rester réalistes. Tout le monde ici a travaillé très dur pour mettre la meilleure voiture possible sur les roues. Mais ce que tout cela vaut, nous ne le saurons qu'à Bahreïn".



Le chef d'équipe Andrea Stella : "Nous voulons poursuivre la tendance de la deuxième moitié de la saison 2023. Nous pensons qu'avec la MCL38, nous pouvons continuer sans interruption sur la lancée de nos bonnes performances".



L'Italien admet que toutes les cartes ne sont pas encore dévoilées avec les premières photos et avec la version d'essai : "Nous n'avons pas encore tout imaginé sur la voiture".



Lando Norris : "Je suis impatient de découvrir où nous en sommes avec la nouvelle McLaren. J'ai passé beaucoup de temps dans l'usine de voitures de course ces dernières semaines, principalement dans le simulateur. Je suis impatient de conduire".



Oscar Piastri : "C'est toujours excitant de grimper pour la première fois dans une nouvelle voiture. Nous pensons avoir suffisamment bien fait nos devoirs pour aborder la saison en force".



La nouvelle McLaren sera encore en piste pour la première fois le 14 février à Silverstone.







Présentations de la Formule 1

14 février : Mercedes

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint