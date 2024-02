Prima foto: la McLaren MCL38 di Norris e Piastri

Solo due scuderie sono state in grado di dare filo da torcere alla Red Bull Racing nella stagione del GP 2023: Ferrari e McLaren, le due scuderie di Formula 1 più antiche. La Ferrari ha vinto la gara del campionato mondiale a Singapore con Carlos Sainz, mentre la McLaren ha trionfato nella volata del Qatar con il giovane Oscar Piastri.

La McLaren ha ottenuto il secondo posto in numerose gare della scorsa stagione, ma il CEO della McLaren Zak Brown è chiaro: battere la Red Bull Racing nel 2024 non sarà facile.

Il 52enne californiano di Los Angeles afferma: "Ciò che mi spaventa un po' è che la Red Bull Racing è stata talmente superiore nel 2023 da poter passare presto allo sviluppo della vettura 2024. La maggior parte dei loro rivali, compresi noi, ha lavorato più a lungo sulla vettura 2023 per diventare più competitiva".

L'amministratore delegato della McLaren, Brown, ha quindi dichiarato a proposito della vettura da corsa MCL38 per il 2024: "È semplice: dobbiamo trovare il modo di sviluppare in modo più efficiente, in modo da ridurre ulteriormente il divario con la Red Bull Racing, idealmente chiuderlo".



La McLaren non vince una gara del campionato mondiale dai tempi di Daniel Ricciardo e di Monza 2021. La situazione è destinata a cambiare con la nuova McLaren MCL38-Mercedes, presentata il 14 febbraio.



Zak Brown: "Vogliamo rimanere realistici. Tutti qui hanno lavorato duramente per mettere sulle ruote la migliore vettura possibile. Ma scopriremo quanto vale solo in Bahrain".



Il Team Principal Andrea Stella: "Vogliamo continuare il trend della seconda metà della stagione 2023. Crediamo di poter proseguire senza soluzione di continuità le buone prestazioni con la MCL38".



L'italiano ammette che le prime foto e la versione di prova non svelano ancora tutte le carte: "Non abbiamo ancora tutto quello che abbiamo ideato sulla vettura".



Lando Norris: "Non vedo l'ora di scoprire a che punto siamo con la nuova McLaren. Nelle ultime settimane ho trascorso molto tempo nella fabbrica di auto da corsa, soprattutto al simulatore. Non vedo l'ora di guidare".



Oscar Piastri: "È sempre emozionante salire per la prima volta su una nuova vettura. Crediamo di aver fatto bene i compiti a casa per iniziare bene la stagione".



La nuova McLaren scenderà in pista per la prima volta il 14 febbraio a Silverstone.







Presentazioni di Formula 1

14 febbraio: Mercedes

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint