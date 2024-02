Primeira foto: McLaren MCL38 de Norris e Piastri

Apenas duas equipas foram capazes de fazer frente à Red Bull Racing na época do GP de 2023: A Ferrari e a McLaren, as duas equipas mais antigas da Fórmula 1. A Ferrari venceu a corrida do campeonato do mundo em Singapura com Carlos Sainz, enquanto a McLaren triunfou no sprint do Qatar com o jovem Oscar Piastri.

A McLaren foi segunda em várias corridas na época passada, mas o Diretor Executivo da McLaren, Zak Brown, é claro: bater a Red Bull Racing em 2024 não será fácil.

O californiano de 52 anos, natural de Los Angeles, afirma: "O que me assusta um pouco é que a Red Bull Racing foi tão superior em 2023 que conseguiu avançar para o desenvolvimento do carro de 2024 logo no início. A maioria dos seus rivais, incluindo nós, trabalhou mais tempo no carro de 2023 para se tornar mais competitiva".

Assim, o Diretor-Geral da McLaren, Brown, afirma sobre o carro de corrida MCL38 de 2024: "É simples - precisamos de encontrar formas de desenvolver de forma mais eficiente para podermos reduzir ainda mais a diferença em relação à Red Bull Racing, idealmente fechá-la".



A McLaren não vence uma corrida do campeonato mundial desde Daniel Ricciardo e Monza 2021. Esta situação deverá mudar com o novo McLaren MCL38-Mercedes, que foi apresentado a 14 de fevereiro.



Zak Brown: "Queremos manter-nos realistas. Todos aqui trabalharam muito para colocar o melhor carro possível nas rodas. Mas só vamos descobrir o que valeu a pena no Bahrain."



Diretor de Equipa Andrea Stella: "Queremos continuar a tendência da segunda metade da época de 2023. Acreditamos que podemos continuar com as boas performances com o MCL38."



O italiano admite que as primeiras fotos e a versão de testes ainda não revelam todas as cartas: "Ainda não temos tudo o que pensámos para o carro."



Lando Norris: "Mal posso esperar para saber onde estamos com o novo McLaren. Passei muito tempo na fábrica de carros de corrida nas últimas semanas, principalmente no simulador. Estou ansioso por conduzir".



Oscar Piastri: "É sempre emocionante entrar num carro novo pela primeira vez. Acreditamos que fizemos o nosso trabalho de casa suficientemente bem para começar a época em força."



O novo McLaren irá para a pista pela primeira vez a 14 de fevereiro em Silverstone.







Apresentações da Fórmula 1

14 de fevereiro: Mercedes

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint