McLaren MCL38: palabras modestas, grandes objetivos

La brevedad es la sal de la vida: McLaren presentó tres imágenes del nuevo coche de carreras de Fórmula 1 el 14 de febrero, y la primera prueba funcional tuvo lugar el mismo día en Silverstone, con los dos pilotos al volante, Lando Norris y Oscar Piastri.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, se muestra modesto: "Por supuesto, siempre tienes grandes expectativas con un nuevo coche de carreras, pero todo el mundo sabe lo fuerte que es la competencia en la Fórmula 1, así que tenemos que seguir siendo modestos. Porque una cosa está clara: todas las escuderías traerán a la pista un coche mejor que el de 2023."

"Para mí, los pantalones sólo se bajarán en la última sesión de entrenamientos del Gran Premio de Bahréin, cuando descubramos lo que realmente ha valido nuestro trabajo de los últimos meses. Básicamente, queremos aprovechar las buenas actuaciones que hemos podido mostrar desde el verano de 2023. Veremos adónde nos lleva".

El director del equipo, Andrea Stella, afirma: "Es más o menos lo mismo todos los años: sabemos lo que hemos hecho y puedo decir con razón que nos hemos preparado para la nueva temporada de la mejor manera posible. Pero al mismo tiempo, nadie sabe lo que ha hecho la competencia. Veremos los primeros indicios en Bahréin".

"Hemos ideado algunas soluciones bastante inteligentes, pero no todas estarán en el coche en el primer test de Bahréin. Nos hemos embarcado en un amplio programa de desarrollo y los aficionados verán los resultados a medida que avance la temporada."



"De lo que estoy satisfecho es de que hayamos mejorado la infraestructura en McLaren en los últimos años para poder construir sobre esta base."



Lando Norris, sexto en el Mundial 2023: "No estábamos donde queríamos al principio de la temporada pasada. Pero luego fuimos capaces de darle la vuelta a las cosas y el enorme progreso que hemos hecho me da mucha confianza para la próxima temporada."



"Tengo plena confianza en el equipo para que podamos seguir al nivel de rendimiento de la segunda mitad de la temporada 2023. Y estoy deseando ver lo competitivos que seremos en Bahréin".



Oscar Piastri, ganador del Qatar Sprint 2023: "He pasado mucho tiempo en la fábrica de coches de carreras trabajando lo más estrechamente posible con mis ingenieros. Podemos estar orgullosos del MCL38. Sé que hemos hecho un buen trabajo. Ahora estoy deseando poder trabajar con este coche".





Presentaciones de la Fórmula 1

14 de febrero: Mercedes

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

21.02. a 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint