McLaren MCL38 : des mots modestes, des objectifs ambitieux

L'écurie de course traditionnelle anglaise McLaren a publié les premières images de la nouvelle voiture MCL38. La première course aura lieu dès le 14 février à Silverstone. Le CEO de McLaren, Zak Brown, est humble.

La brièveté est la clé de la réussite : McLaren a présenté le 14 février trois images de la nouvelle voiture de course de Formule 1, le même jour a lieu à Silverstone le premier test fonctionnel, avec les deux pilotes au volant, Lando Norris et Oscar Piastri.

Le CEO de McLaren, Zak Brown, se montre modeste : "Bien sûr, vous avez toujours de grandes attentes avec une nouvelle voiture de course, mais tout le monde sait à quel point la concurrence est forte en Formule 1. Nous devons donc rester modestes. Car une chose est claire : chaque écurie mettra en piste une meilleure voiture qu'en 2023".

"Pour moi, le pantalon ne sera baissé que lors des essais finaux du Grand Prix de Bahreïn, nous saurons alors ce que vaut vraiment le travail que nous avons accompli ces derniers mois. En principe, nous voulons construire sur les bonnes performances que nous avons pu montrer à partir de l'été 2023. Nous verrons bien où cela nous mènera".

Le chef d'équipe Andrea Stella déclare : "Chaque année, c'est à peu près la même chose - nous savons ce que nous avons fait nous-mêmes, et je peux affirmer à juste titre que nous nous sommes préparés de la meilleure façon possible pour la nouvelle saison. Mais en même temps, personne ne sait ce que la concurrence a fait. Nous en verrons les premiers signes à Bahreïn".

"Nous avons imaginé des solutions plutôt intelligentes, mais elles ne seront pas toutes sur la voiture lors du premier test à Bahreïn. Nous avons lancé un vaste programme de développement et les fans en verront les résultats au cours de la saison".



"Ce qui me réjouit, c'est que nous avons amélioré l'infrastructure de McLaren au cours des dernières années de telle sorte que nous pouvons construire sur cette base".



Lando Norris, sixième du championnat du monde 2023 : "Au début de la saison dernière, nous n'étions pas là où nous voulions être. Mais ensuite, nous avons pu renverser la vapeur et les énormes progrès que nous avons réalisés me donnent beaucoup de courage pour la saison à venir".



"J'ai une confiance totale dans l'équipe pour continuer au niveau de performance de la deuxième moitié de la saison 2023. Et je suis impatient de voir à quel point nous serons compétitifs à Bahreïn".



Oscar Piastri, vainqueur du sprint du Qatar en 2023 : "J'ai passé beaucoup de temps à l'usine de voitures de course pour travailler aussi étroitement que possible avec mes ingénieurs. Nous pouvons être fiers de la MCL38. Je sais que nous avons fait du bon travail. Maintenant, je me réjouis de pouvoir travailler avec cette voiture".





Présentations de la Formule 1

14 février : Mercedes

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint