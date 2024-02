McLaren MCL38: parole modeste, obiettivi importanti

La brevità è la spezia della vita: La McLaren ha presentato tre immagini della nuova vettura da corsa di Formula 1 il 14 febbraio, con il primo test funzionale svoltosi lo stesso giorno a Silverstone, con entrambi i piloti al volante, Lando Norris e Oscar Piastri.

L'amministratore delegato della McLaren, Zak Brown, è modesto: "Naturalmente con una nuova auto da corsa si hanno sempre grandi aspettative, ma tutti sanno quanto sia forte la concorrenza in Formula 1, quindi dobbiamo rimanere modesti. Perché una cosa è chiara: ogni scuderia porterà in pista una vettura migliore di quella del 2023".

"Per me, i pantaloni si staccheranno solo nell'ultima sessione di prove del Gran Premio del Bahrein, quando scopriremo quanto è valso il nostro lavoro degli ultimi mesi. Fondamentalmente, vogliamo costruire sulle buone prestazioni che siamo stati in grado di mostrare dall'estate del 2023. Vedremo dove ci porterà".

Il Team Principal Andrea Stella afferma: "È più o meno la stessa cosa ogni anno: sappiamo cosa abbiamo fatto e posso dire a ragione che ci siamo preparati per la nuova stagione nel miglior modo possibile. Ma allo stesso tempo, nessuno sa cosa ha fatto la concorrenza. Ne vedremo i primi segni in Bahrain".

"Abbiamo elaborato alcune soluzioni molto intelligenti, ma non tutte saranno presenti sulla vettura al primo test in Bahrain. Abbiamo intrapreso un ampio programma di sviluppo e i tifosi vedranno i risultati nel corso della stagione".



"Sono soddisfatto del fatto che negli ultimi anni abbiamo migliorato le infrastrutture della McLaren, in modo da poter costruire su queste basi".



Lando Norris, sesto nel Campionato del Mondo 2023: "All'inizio della scorsa stagione non eravamo dove volevamo essere. Ma poi siamo riusciti a ribaltare la situazione e gli enormi progressi fatti mi danno molta fiducia per la prossima stagione".



"Ho piena fiducia nella squadra, che può continuare a fornire il livello di prestazioni della seconda metà della stagione 2023. E non vedo l'ora di vedere quanto saremo competitivi in Bahrain".



Oscar Piastri, vincitore della Sprint del Qatar 2023: "Ho trascorso molto tempo nella fabbrica delle auto da corsa lavorando a stretto contatto con i miei ingegneri. Possiamo essere orgogliosi della MCL38. So che abbiamo fatto un buon lavoro. Ora non vedo l'ora di poter lavorare con questa vettura".





Presentazioni di Formula 1

14 febbraio: Mercedes

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint