McLaren MCL38: Palavras modestas, grandes objectivos

A brevidade é o tempero da vida: A McLaren apresentou três imagens do novo carro de corrida de Fórmula 1 em 14 de fevereiro, com o primeiro teste funcional a ter lugar no mesmo dia em Silverstone, com ambos os pilotos ao volante, Lando Norris e Oscar Piastri.

O Diretor Executivo da McLaren, Zak Brown, é modesto: "É claro que se tem sempre grandes expectativas com um novo carro de corrida, mas toda a gente sabe o quão forte é a concorrência na Fórmula 1, por isso temos de nos manter modestos. Porque uma coisa é certa: todas as equipas de competição vão levar para a pista um carro melhor do que em 2023."

"Para mim, as calças só vão sair na última sessão de treinos para o Grande Prémio do Bahrein, quando vamos descobrir o que valeu realmente o nosso trabalho dos últimos meses. Basicamente, queremos continuar com os bons desempenhos que temos conseguido mostrar desde o verão de 2023. Veremos onde isso nos leva".

O Diretor de Equipa Andrea Stella afirma: "Todos os anos é mais ou menos a mesma coisa - sabemos o que fizemos e posso dizer com toda a legitimidade que nos preparámos para a nova época da melhor forma possível. Mas, ao mesmo tempo, ninguém sabe o que a concorrência tem andado a fazer. Veremos os primeiros sinais disso no Bahrain".

"Encontrámos algumas soluções bastante inteligentes, mas nem todas estarão no carro no primeiro teste do Bahrain. Iniciámos um extenso programa de desenvolvimento e os fãs verão os resultados à medida que a época avança."



"O que me deixa satisfeito é o facto de termos melhorado as infra-estruturas da McLaren nos últimos anos para podermos construir sobre esta base."



Lando Norris, sexto no Campeonato do Mundo de 2023: "Não estávamos onde queríamos estar no início da época passada. Mas depois conseguimos dar a volta à situação e os enormes progressos que fizemos dão-me muita confiança para a próxima época."



"Tenho toda a confiança na equipa de que podemos continuar com o nível de desempenho da segunda metade da época de 2023. E estou ansioso por ver quão competitivos seremos no Bahrain."



Oscar Piastri, vencedor do Qatar Sprint de 2023: "Passei muito tempo na fábrica de carros de corrida a trabalhar o mais próximo possível dos meus engenheiros. Podemos estar orgulhosos do MCL38. Sei que fizemos um bom trabalho. Agora estou ansioso por poder trabalhar com este carro".





Apresentações de Fórmula 1

14 de fevereiro: Mercedes

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint