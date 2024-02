Premières photos : Mercedes W15 de Hamilton et Russell

Mercedes-Benz veut sortir du creux de la vague : en 2023, l'équipe n'a pas pu remporter de course de championnat du monde pour la première fois depuis dix ans. Avec le nouveau modèle W15 pour Lewis Hamilton et George Russell, cela devrait changer.

Le début de l'ère turbo-hybride a marqué le début de la domination de Mercedes-Benz : de 2014 à 2020, les pilotes sous la bonne étoile ont remporté sept titres mondiaux consécutifs, le champion s'est appelé six fois Lewis Hamilton, et en 2016, Nico Rosberg a pu empêcher l'Anglais de s'imposer.

De 2014 à 2021, Mercedes-Benz a remporté huit fois de suite la coupe des constructeurs, mais cela s'est arrêté là - avec l'introduction des nouvelles voitures à ailes, l'équipe couronnée de succès a misé sur le mauvais concept, la solution dite "zéro taille" pour les caisses latérales a été un échec.

En 2022, Mercedes n'a pu remporter qu'une seule course de championnat du monde, avec le jeune George Russell au Brésil. En 2023, l'équipe du pilote Toto Wolff n'a rien pu faire et a dû se laisser humilier, et pas seulement par Red Bull Racing. Mercedes était parfois plus lente que RBR, Ferrari, Aston Martin et McLaren.

En 2024, tout doit s'améliorer, le sauveur s'appelle Mercedes W15, présenté le 14 février sur le circuit de Silverstone.

Le chef d'équipe Toto Wolff déclare à propos de la saison à venir : "Nous avons passé un hiver très chargé et une saison émotionnelle nous attend - ce sera notre dernière saison avec Lewis Hamilton et nous avons beaucoup de choses à faire avec lui".

Le Viennois l'avoue : "Lorsque la Formule 1 est passée à ces nouvelles voitures à ailes, nous n'avons pas réussi à gérer cela de manière idéale. Nous voulons être le premier chasseur de Red Bull Racing et idéalement les battre. Nous voulons donner à Lewis et George une voiture avec laquelle ils peuvent courir pour la victoire et qui est plus facile à piloter".



"Je sens une atmosphère de renouveau dans l'usine de voitures de course. Nous voyons ici une voiture de course avec un aérodynamisme frais et aussi de nombreux changements mécaniques. Je suis également heureux de voir que l'argent est de retour".





