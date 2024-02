Prime foto: la Mercedes W15 di Hamilton e Russell

Mercedes-Benz vuole uscire dalla crisi: nel 2023, per la prima volta in dieci anni, il team non è riuscito a vincere una gara del campionato mondiale. Il nuovo modello W15 per Lewis Hamilton e George Russell mira a cambiare le cose.

Il dominio di Mercedes-Benz è iniziato con l'inizio dell'era turbo ibrida: dal 2014 al 2020, i piloti sotto la buona stella hanno vinto sette titoli mondiali consecutivi, sei volte il campione è stato Lewis Hamilton, nel 2016 Nico Rosberg è riuscito a impedire la marcia dell'inglese.

Mercedes-Benz ha vinto la Coppa Costruttori per otto volte di fila dal 2014 al 2021, ma poi è arrivata la fine: con l'introduzione delle nuove wing car, il team di successo ha optato per il concetto sbagliato e la cosiddetta soluzione "zero size" per i sidepods è stata un fallimento.

Nel 2022, la Mercedes è riuscita a vincere solo una gara del campionato del mondo, con il giovane George Russell in Brasile, e nel 2023, la squadra guidata dal timoniere Toto Wolff è rimasta a mani vuote e non solo è stata umiliata dalla Red Bull Racing. In alcuni momenti, la Mercedes è stata più lenta di RBR, Ferrari, Aston Martin e McLaren.

Tutto è destinato a migliorare nel 2024: la salvezza si chiama Mercedes W15, presentata il 14 febbraio sul circuito di Silverstone.

Il Team Principal Toto Wolff dice della prossima stagione: "Abbiamo un inverno molto impegnativo alle spalle e una stagione emozionante davanti a noi - sarà la nostra ultima stagione con Lewis Hamilton e abbiamo molto in programma con lui".

Il pilota viennese ammette: "Quando la Formula 1 è passata a queste nuove vetture ad ala, non abbiamo capito bene. Vogliamo essere il primo inseguitore della Red Bull Racing e idealmente batterli. Vogliamo dare a Lewis e George una macchina che possa portarli alla vittoria e che sia più facile da guidare".



"Sento un senso di ottimismo nella fabbrica di auto da corsa. Stiamo vedendo una macchina da corsa con una nuova aerodinamica e numerose modifiche meccaniche. Sono anche contento che sia tornato l'argento".





