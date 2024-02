Primeiras fotografias: Mercedes W15 de Hamilton e Russell

A Mercedes-Benz quer sair da onda: em 2023, a equipa não conseguiu vencer uma corrida do campeonato do mundo pela primeira vez em dez anos. O novo modelo W15 para Lewis Hamilton e George Russell tem como objetivo mudar essa situação.

O domínio da Mercedes-Benz começou com o início da era turbo híbrida: de 2014 a 2020, os pilotos da boa estrela conquistaram sete títulos consecutivos do campeonato mundial, seis vezes o campeão foi Lewis Hamilton, em 2016 Nico Rosberg conseguiu impedir a marcha do inglês.

A Mercedes-Benz venceu a Copa dos Construtores oito vezes consecutivas de 2014 a 2021, mas depois chegou ao fim - com a introdução dos novos carros de asa, a equipe de sucesso optou pelo conceito errado e a chamada solução de "tamanho zero" para os sidepods foi um fracasso.

Em 2022, a Mercedes só conseguiu vencer uma corrida do campeonato do mundo, com o jovem George Russell no Brasil, e em 2023, a equipa liderada pelo timoneiro Toto Wolff saiu de mãos vazias e não foi apenas humilhada pela Red Bull Racing. Por vezes, a Mercedes foi mais lenta do que a RBR, a Ferrari, a Aston Martin e a McLaren.

Tudo vai melhorar em 2024, o salvador chama-se Mercedes W15, apresentado a 14 de fevereiro na pista de Silverstone.

O Diretor da Equipa, Toto Wolff, diz o seguinte sobre a próxima época: "Temos um inverno muito atarefado atrás de nós e uma época emocionante pela frente - será a nossa última época com Lewis Hamilton e temos muitas coisas planeadas com ele".

O vienense admite: "Quando a Fórmula 1 mudou para estes novos carros com asas, não acertámos. Queremos ser o primeiro perseguidor da Red Bull Racing e, idealmente, vencê-los. Queremos dar ao Lewis e ao George um carro que eles possam conduzir até à vitória e que seja mais fácil de conduzir".



"Sinto uma sensação de otimismo na fábrica de carros de corrida. Estamos a ver um carro de corrida com uma aerodinâmica renovada e também com várias alterações mecânicas. Também estou satisfeito por a prata estar de volta."





Apresentações da Fórmula 1

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrain





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint