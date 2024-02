Lewis Hamilton: "Salir con Mercedes es irreal"

Lewis Hamilton pilota para Mercedes-Benz desde 2013 y, desde 2014 y el inicio de la nueva era turbo híbrida, se ha convertido en el piloto más laureado de la Fórmula 1: suma ya siete títulos de campeón del mundo y 103 victorias en GP, pero no gana una carrera del mundial desde Arabia Saudí 2021.

Anunciado a finales de enero de 2024: Hamilton pasará a Ferrari a finales de 2024. En la presentación del nuevo Mercedes W15, Hamilton dijo: "Todo parece un poco surrealista y es muy emotivo para mí. He puesto todo mi empeño para que tengamos un coche lo mejor posible en 2024, pero al mismo tiempo está claro que dejaré este equipo."

"La última vez también me pareció un privilegio formar parte del enorme trabajo que hay detrás de un coche nuevo. Para mí, este es siempre el momento más emocionante del invierno, cuando se está construyendo el nuevo coche, cuando tienen lugar todas las presentaciones de los otros equipos, cuando ves tu primer coche de carreras por primera vez."

Mercedes no consiguió ganar en 2023 por primera vez en diez años, y eso va a cambiar con el W15. Lewis Hamilton continúa: "Los descubrimientos de los dos últimos años nos han ayudado a encontrar nuestra dirección. Hemos podido encontrar nuestra estrella polar. Todavía nos queda mucho trabajo por delante, pero afrontaremos todos los retos que se nos presenten con la mente abierta y la cabeza despejada, y seguiremos trabajando con diligencia."

"Abordar el inconsistente rendimiento del W14 y su a veces tóxica parte trasera ha sido un enfoque técnico clave. Tanto George como Lewis son conscientes de los beneficios que esto podría aportar si el equipo pudiera solucionarlo."



"Si no te sientes cómodo en el coche, no puedes contribuir plenamente como piloto. Un coche más estable y predecible nos permitirá aprovechar el potencial no sólo del coche, sino también de nosotros mismos como pilotos."



"Sé de lo que es capaz este equipo. Estoy increíblemente agradecido por el trabajo de cada uno de los miembros del equipo. Cada vez que estás en la fábrica, puedes sentir la voluntad y la determinación desenfrenadas de todos los profesionales. Todos estamos mega-motivados para el año que viene y lo daremos todo en el camino que tenemos por delante."



"Nuestro objetivo común es llevar a Mercedes de nuevo a lo más alto. Estos dos años difíciles nos han devuelto a la tierra. Nos hemos visto obligados a analizar críticamente cada parte de nuestro trabajo. Creemos que hemos hecho los deberes para 2024. Espero que las primeras vueltas con el nuevo coche en Silvertone me den una indicación de lo que hemos conseguido con el W15."





