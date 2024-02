Lewis Hamilton : "La fin de Mercedes est irréelle

La star de la Formule 1 Lewis Hamilton entame sa dernière année avec Mercedes. "C'est mon équipe depuis 2013 et l'idée que ce sera ma dernière saison avec Mercedes me semble irréelle".

Lewis Hamilton roule depuis 2013 pour Mercedes-Benz, à partir de 2014 et avec le début de la nouvelle ère turbo-hybride, il est devenu le pilote de Formule 1 le plus performant : il compte aujourd'hui sept titres de champion du monde et 103 victoires de GP, mais depuis Arabie Saoudite 2021, il n'a plus pu gagner une course de championnat du monde.

L'annonce a été faite fin janvier 2024 : Hamilton passera chez Ferrari fin 2024. Dans le cadre de la présentation de la nouvelle Mercedes W15, Hamilton déclare : "Tout cela semble un peu irréel et est très émouvant pour moi. Je me suis investi à fond dans le travail pour que nous ayons la meilleure voiture possible en 2024, mais en même temps, il est clair que je vais quitter cette équipe".

"La dernière fois aussi, j'ai trouvé que c'était un privilège de faire partie de l'énorme travail qui se cache derrière une nouvelle voiture. Pour moi, c'est toujours la période la plus excitante de l'hiver, quand la nouvelle voiture est construite, quand toutes les présentations des autres équipes ont lieu, quand tu vois ta première voiture de course pour la première fois".

En 2023, Mercedes n'a pas pu remporter de victoire pour la première fois depuis dix ans, cela devrait changer avec la W15. Lewis Hamilton poursuit : "Les enseignements des deux dernières années nous ont permis de trouver notre direction. Nous avons ainsi pu trouver notre étoile polaire. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous allons relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés avec un esprit ouvert et lucide, et continuer à travailler assidûment".

"L'élimination de l'inconstance des performances de la W14 et de son arrière parfois toxique a été une priorité technique importante. George et Lewis sont tous deux conscients des avantages qui pourraient en découler si l'équipe parvenait à y remédier".



"Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans la voiture, vous ne pouvez pas vous impliquer complètement en tant que pilote. Une voiture plus stable et plus prévisible nous permettra d'exploiter non seulement le potentiel de la voiture, mais aussi le nôtre en tant que pilotes".



"Je sais de quoi cette équipe est capable. Je suis incroyablement reconnaissant pour le travail de chaque membre de l'équipe. Chaque fois que l'on se rend à l'usine, on peut sentir la volonté et la détermination sans faille de tous les professionnels. Nous sommes tous méga motivés pour l'année à venir et nous allons tout donner sur le chemin qui nous attend".



"Notre objectif commun est de ramener Mercedes au sommet. Ces deux années difficiles nous ont fait redescendre sur terre. Nous avons été contraints d'examiner chaque partie de notre travail de manière critique. Nous pensons avoir fait nos devoirs pour 2024. J'espère avoir une idée de ce que nous avons réussi à faire avec la W15 dès les premiers tours de roue avec la nouvelle voiture à Silvertone".





Présentations de la Formule 1

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint