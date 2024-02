Lewis Hamilton: "Uscire con la Mercedes è irreale".

Lewis Hamilton guida per la Mercedes-Benz dal 2013 e, dal 2014 e dall'inizio della nuova era turbo ibrida, si è imposto come il pilota di Formula 1 più vincente: ora ha sette titoli mondiali e 103 vittorie di GP, ma non vince una gara del campionato del mondo dall'Arabia Saudita 2021.

Annunciato a fine gennaio 2024: Hamilton passerà alla Ferrari alla fine del 2024. Alla presentazione della nuova Mercedes W15, Hamilton ha dichiarato: "È tutto un po' surreale ed è molto emozionante per me. Ho dato tutto me stesso per lavorare in modo da avere la migliore macchina possibile nel 2024, ma allo stesso tempo è chiaro che lascerò questa squadra".

"Per me è stato un privilegio anche l'ultima volta partecipare all'enorme lavoro che c'è dietro una nuova vettura. Per me è sempre il momento più emozionante dell'inverno, quando si costruisce la nuova vettura, quando si svolgono tutte le presentazioni degli altri team, quando si vede per la prima volta la propria auto da corsa".

La Mercedes non è riuscita a vincere nel 2023 per la prima volta in dieci anni, ma la situazione è destinata a cambiare con la W15. Lewis Hamilton continua: "I risultati degli ultimi due anni ci hanno aiutato a trovare la nostra direzione. Siamo riusciti a trovare la nostra stella polare. C'è ancora molto lavoro da fare, ma affronteremo tutte le sfide con mente aperta e lucidità, continuando a lavorare diligentemente".

"Affrontare l'incoerenza delle prestazioni della W14 e del suo retrotreno, a volte tossico, è stato un obiettivo tecnico fondamentale. Sia George che Lewis si rendono conto dei vantaggi che potrebbero derivare dal fatto che la squadra sia in grado di risolvere questo problema".



"Se non ci si sente a proprio agio sulla vettura, non si può dare il massimo come pilota. Una vettura più stabile e prevedibile ci permetterà di realizzare il potenziale non solo della vettura, ma anche di noi stessi come piloti".



"So di cosa è capace questa squadra. Sono incredibilmente grato per il lavoro di ogni singolo membro del team. Ogni volta che si entra in fabbrica, si percepisce la volontà e la determinazione sfrenata di tutti i professionisti. Siamo tutti mega-motivati per il prossimo anno e daremo il massimo sulla strada che ci attende".



"Il nostro obiettivo comune è quello di riportare la Mercedes al vertice. Questi due anni difficili ci hanno riportato con i piedi per terra. Siamo stati costretti ad analizzare criticamente ogni aspetto del nostro lavoro. Crediamo di aver fatto il nostro dovere per il 2024. Spero che i primi giri con la nuova vettura in Silvertone mi diano un'indicazione di ciò che abbiamo raggiunto con la W15".





Presentazioni di Formula 1

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint