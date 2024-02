Lewis Hamilton: "Sair com a Mercedes é irreal

A estrela da Fórmula 1 Lewis Hamilton está a entrar no seu último ano com a Mercedes. "Esta tem sido a minha equipa desde 2013 e a ideia de que esta será a minha última época com a Mercedes é irreal".

Lewis Hamilton conduz para a Mercedes-Benz desde 2013 e, a partir de 2014 e do início da nova era turbo-híbrida, tornou-se o piloto de Fórmula 1 mais bem sucedido: tem agora sete títulos de campeão mundial e 103 vitórias em GP, mas não vence uma corrida do campeonato mundial desde a Arábia Saudita 2021.

Anunciado no final de janeiro de 2024: Hamilton mudar-se-á para a Ferrari no final de 2024. Na apresentação do novo Mercedes W15, Hamilton afirmou: "É tudo um pouco surrealista e muito emotivo para mim. Dei o meu melhor para que tivéssemos um carro tão bom quanto possível em 2024, mas ao mesmo tempo é claro que vou deixar esta equipa".

"Também achei um privilégio, da última vez, fazer parte do enorme volume de trabalho por detrás de um novo carro. Para mim, é sempre o momento mais emocionante do inverno, quando o novo carro está a ser construído, quando todas as apresentações das outras equipas têm lugar, quando se vê o primeiro carro de corrida pela primeira vez."

A Mercedes não conseguiu vencer em 2023 pela primeira vez em dez anos, e isso deverá mudar com o W15. Lewis Hamilton continua: "As conclusões dos últimos dois anos ajudaram-nos a encontrar a nossa direção. Conseguimos encontrar a nossa Estrela Polar. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas vamos enfrentar todos os desafios com uma mente aberta e uma cabeça clara, e continuar a trabalhar diligentemente."

"A resolução do problema do desempenho inconsistente do W14 e da sua traseira, por vezes tóxica, tem sido um dos principais objectivos técnicos. Tanto o George como o Lewis compreendem os benefícios que isto poderia trazer se a equipa conseguisse resolver este problema."



"Se não nos sentirmos confortáveis no carro, não podemos contribuir totalmente como piloto. Um carro mais estável e previsível permitir-nos-á realizar o potencial não só do carro, mas também de nós próprios como pilotos."



"Sei do que esta equipa é capaz. Estou incrivelmente grato pelo trabalho de cada um dos membros da equipa. Sempre que se está na fábrica, sente-se a vontade e a determinação desenfreadas de todos os profissionais. Estamos todos mega-motivados para o próximo ano e vamos dar o nosso melhor no caminho que temos pela frente."



"O nosso objetivo comum é levar a Mercedes de volta ao topo. Estes dois anos difíceis trouxeram-nos de volta à terra. Fomos forçados a olhar criticamente para cada parte do nosso trabalho. Acreditamos que fizemos o nosso trabalho de casa para 2024. Espero que as primeiras voltas com o novo carro em Silvertone me dêem uma indicação do que alcançámos com o W15."





Apresentações da Fórmula 1

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint