Alex Wurz cumple 50 años: "Ahora empieza la vida de verdad"

Felicidades, Alexander Wurz, por su importante cumpleaños. Este ciudadano de la Baja Austria y monegasco por elección afirma: "A los 50 no se acaba nada, pero he vivido muchas cosas. Por supuesto que es un gran cumpleaños. Pero no me importa porque todavía tengo muchos planes. Estoy llena de alegría. Puedo vivir bien con mi edad".

"Reflexionar no es lo mío. Pero los primeros años me marcaron, naturalmente, cuando vi cómo mi padre Franz volvía y conducía hasta su tercer título de Campeón de Europa de rallycross. Vi lo duro que trabajaba con su entrenador Michael Reinprecht. A veces hacía trampas. También vi en el trabajo de mi madre que nada viene de la nada. Hay que esforzarse al máximo. Nadie me lo dijo, lo sentí y me formó".

Su primer deporte de competición fue el ciclocross. Alex admite: "Cuando tenía 12 años, veía las películas de Rocky, que me motivaron mucho. En BMX era importante: tenías que ser el primero en tomar la salida, pedalear, pedalear, pedalear y ser el primero en volver a pedalear después de la cuesta. Entrenar duro, tener visión de futuro, competir contra los mejores. Lo conseguí y me convertí en campeón del mundo de BMX".

"Después de eso, empezó el tiempo de tener sueños e intentar realizarlos. Prácticamente crecí en los centros de técnica de pilotaje que dirigía mi padre, me ganaba el dinero de bolsillo limpiando coches, acompañaba a los instructores y podía acelerar un poco por las tardes. Aprendí mucho sobre la dinámica de los coches, la energía cinética y la gestión de los neumáticos. Ya entonces intentaba hacer realidad mis sueños".

El aprendizaje en la Fórmula Ford comenzó con el instructor junior más ocupado de Austria, Walter Lechner: "Fueron tiempos maravillosos. Viajábamos por toda Europa, dormíamos en el camión, llevábamos los bocadillos, todo para ahorrar dinero. Fue una época genial que no me gustaría haberme perdido. Más tarde, en la Fórmula 3, tuvimos grandes peleas con muchos rivales con los que luego me reencontré en la Fórmula 1".

Wurz dio el giro decisivo en 1996, a la edad de 22 años por aquel entonces, "fue entonces cuando empezó mi vida como profesional con mi primera victoria en Le Mans, que conseguí por casualidad, pero supe aprovechar la oportunidad única y me puse manos a la obra. Fue genial conducir como un joven despreocupado, liderar la carrera y no cometer errores. Así surgió la prueba de F1. Adquirí una valiosa experiencia en la larga distancia con Mercedes y quedé libre para la Fórmula 1".



El primer test de Fórmula 1 de Wurz fue con el Sauber-Ford en el recién terminado A1 Ring en el verano de 1996, sólo unas semanas después de Le Mans.



En otoño, en el GP de Portugal en Estoril, su entonces mánager Peter Cramer se dirigió al jefe del equipo Benetton, Flavio Briatore, para ofrecerle una oportunidad de probar a Alex. "¿Quién coño es Wurz?", fue la primera respuesta del italiano.



Pero la prueba se materializó, y el resto es historia: piloto de pruebas de Benetton y sustituto de Berger en tres carreras en 1997 con un tercer puesto en Silverstone, piloto titular de 1998 a 2000, y luego regreso a Mercedes como piloto de McLaren.



"La carrera de Fórmula 1 no fue como me hubiera imaginado, pero echando la vista atrás creo que estuvo bien. Lo que aprendí, lo que me permitió hacer, las relaciones, entender los procesos, arremangarme una y otra vez, motivarme, todo eso fue importante. Conseguí algunos puntos y podios, que para mí fueron pocos, pero en medio de los mejores del mundo, no fue suficiente para llegar a lo más alto. Pero miro atrás con cariño y sin amargura".



De la Fórmula 1 a las carreras de resistencia fue el cumplimiento de un objetivo precoz tras el último Gran Premio de 2007: "Las carreras de resistencia y Le Mans en particular eran un sueño de infancia, siempre quise ir allí. Fueron tiempos geniales con compañeros de equipo que se ayudaban mutuamente".



Con el punto culminante de la segunda victoria en Le Mans para Peugeot, tras la retirada del equipo francés en 2012, se pasó a Toyota (donde hoy sigue siendo asesor en el equipo del WEC). Wurz puso fin a su carrera en activo tras cuatro años en el Mundial de Resistencia con cinco victorias y un tercer puesto en la final de 2015 en Bahréin.



Después llegó la época de empresario: "Fundé un equipo de ciclismo de montaña, con el que disfruté. Junto con Markus Rainer, al que había conocido entrenando con Toni Mathis, hicimos realidad la idea, que había nacido mientras surfeaba en Hawai. Invertimos y recuperamos victorias en la Copa del Mundo, una victoria en la general y medallas olímpicas".



"Seguí vinculado a la Fórmula 1 como asesor en Williams, tiempo durante el cual también pude introducir algunas innovaciones. Como el "bip" como indicador de cambio de marcha en lugar de las luces del volante o el calentamiento por inducción de las llantas, que Ferrari quería prohibir. Sin embargo, esto no salió adelante porque el sistema no se prohibió explícitamente. Con los neumáticos Pirelli, los neumáticos delanteros requerían un tratamiento diferente al de los traseros. Williams era muy fuerte en aquel momento. Estoy orgulloso de haber tenido cierta influencia técnica".



Alex también siguió los pasos de su padre como empresario: Se hizo cargo de la empresa "Test & Training" y la convirtió de un concepto de tecnología de conducción al diseño de circuitos de carreras: "Tenemos más de mil millones de dólares en contratos de diseño. Actualmente trabajamos en tres circuitos de Fórmula 1 y en otros proyectos más pequeños. También tengo algunas participaciones y seguiré plenamente involucrado".



En privado, todo va bien para Alex: "Mi mayor trofeo, repito ahora, es Julia, a quien conocí en Benetton. Y, por supuesto, nuestros tres tranquilos hijos. Félix también empezó en el automovilismo, pero ahora se ha centrado en sus estudios en Inglaterra. También trabaja como DJ y siempre está solicitado para dar conciertos. Charlie pasará al Campeonato Europeo de Fórmula 3 en 2024, Oscar compite en Fórmula 4. Son la cuarta generación de pilotos de carreras de los Wurzens".



Wurz no olvida a nadie que le apoyó: "Tuve muchos grandes compañeros que tuvieron y siguen teniendo una influencia positiva, en primer lugar mis padres. Por supuesto Walter Lechner, Toni Mathis, mis patrocinadores y los de mis hijos. Quiero formar parte del súper equipo que me permite trabajar para ORF durante más tiempo".



Alex resume: "¡La vida empieza de verdad a los 50!".