Alex Wurz a 50 ans : "C'est maintenant que la vie commence vraiment".

Joyeux anniversaire, Alexander Wurz. Le Basse-Autrichien et Monégasque d'adoption déclare : "A 50 ans, rien n'est encore terminé, mais j'ai vécu beaucoup de choses. Bien sûr, c'est un anniversaire plus important. Mais cela ne me dérange pas, car j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je suis plein de joie. Je peux bien vivre avec mon Aler".

"Réfléchir, ce n'est pas vraiment mon truc. Mais les premières années m'ont bien sûr marqué, lorsque j'ai vu mon père Franz revenir et remporter son troisième titre européen en rallycross. J'ai vu à quel point il travaillait dur avec son entraîneur Michael Reinprecht. J'ai parfois triché pour y arriver. J'ai aussi vu avec sa mère au travail que rien ne vient jamais de rien. Il faut faire un effort supplémentaire. Personne ne me l'a dit, je l'ai ressenti et cela m'a marqué".

Le premier sport de compétition était le cyclo-cross. Alex avoue : "Quand j'avais 12 ans, les films Rocky étaient d'actualité et me motivaient beaucoup. En BMX, l'important était - tu dois être le premier à sortir de la ligne de départ, pédaler, pédaler, et après avoir descendu la colline, être le premier à recommencer à pédaler. S'entraîner dur, avoir une vision, se mesurer aux meilleurs. J'y suis parvenu et je suis devenu champion du monde de BMX".

"Ensuite a commencé le temps d'avoir des rêves et d'essayer de les réaliser. J'ai pratiquement grandi dans les centres de technique de conduite que dirigeait papa, je gagnais de l'argent de poche en nettoyant les voitures, j'accompagnais les instructeurs et je pouvais me faire un peu de vitesse le soir. J'ai beaucoup appris sur la dynamique des voitures, l'énergie cinétique, la gestion des pneus. À l'époque, j'essayais déjà de réaliser mes rêves".

C'est avec le formateur de jeunes pilotes le plus occupé d'Autriche, Walter Lechner, que l'apprentissage a commencé en Formule Ford : "C'était une époque magnifique. Nous tournions dans toute l'Europe, dormions dans le camion, avions le casse-croûte avec nous, tout cela pour économiser de l'argent. C'était une époque cool que je ne veux pas manquer. Plus tard, en Formule 3, ce furent de super combats avec de nombreux adversaires que j'ai retrouvés plus tard en Formule 1".

Wurz a pris le virage décisif en 1996, alors âgé de 22 ans, "c'est là que ma vie de professionnel a commencé avec ma première victoire au Mans, à laquelle j'ai accédé par hasard, mais j'ai pu saisir cette chance unique et prendre mon envol. C'était déjà méga de participer en tant que jeune insouciant, de mener la course, de ne pas faire d'erreurs. C'est aussi ce qui m'a permis de faire le test F1. Avec Mercedes, j'ai acquis une expérience précieuse sur l'endurance et j'ai été libéré pour la Formule 1".



Le premier test de Wurz en Formule 1 a eu lieu au volant d'une Sauber-Ford sur l'anneau A1 tout juste terminé en été 1996, quelques semaines après Le Mans.



En automne, lors du GP du Portugal à Estoril, son manager de l'époque, Peter Cramer, a abordé le chef d'équipe de Benetton, Flavio Briatore, à propos d'une opportunité de test pour Alex. "Who the fuck is Wurz ?" fut la première réplique de l'Italien.



Mais le test a eu lieu, le reste fait partie de l'histoire : pilote d'essai Benetton et remplaçant de Berger en trois courses en 1997 avec une troisième place à Silverstone, pilote titulaire de 1998 à 2000, puis un retour chez Mercedes, comme pilote chez McLaren.



"Ma carrière en Formule 1 ne s'est pas tout à fait déroulée comme je l'aurais souhaité, mais avec le recul, je pense que c'est OK. Ce que j'ai appris, ce que cela m'a permis de faire, les relations, la compréhension des processus, le fait de toujours retrousser ses manches, de se motiver, tout cela était important. J'ai marqué quelques points et obtenu des podiums, certes trop peu nombreux, mais au milieu des meilleurs du monde, cela n'a pas suffi pour atteindre le sommet. Mais j'aime regarder en arrière et sans amertume".



Passer de la Formule 1 à l'endurance était, après le dernier Grand Prix de 2007, la réalisation d'un objectif précoce : "L'endurance et plus particulièrement Le Mans étaient déjà un rêve de jeunesse, j'ai toujours voulu y aller. C'était une époque cool avec des coéquipiers qui se construisaient mutuellement".



Avec en point d'orgue une deuxième victoire au Mans pour Peugeot, après le retrait des Français en 2012, le passage chez Toyota (dont il est encore aujourd'hui le conseiller dans l'équipe WEC). Wurz a mis fin à sa carrière active après quatre années passées dans le Championnat du monde d'endurance avec cinq victoires, en terminant troisième de la finale 2015 à Bahreïn.



Puis vint le temps de l'entrepreneuriat : "J'ai fondé une équipe de VTT, ce qui m'a fait plaisir. Avec Markus Rainer, que j'avais rencontré lors d'un entraînement chez Toni Mathis, nous avons concrétisé l'idée - qui était née en faisant du surf à Hawaï. Nous avons investi et obtenu en retour des victoires en Coupe du monde, une victoire au classement général et des médailles olympiques".



"Je suis resté lié à la Formule 1 en tant que conseiller chez Williams, période durant laquelle j'ai également pu introduire quelques nouveautés. Comme le "beep" comme indicateur de changement de vitesse au lieu des lampes sur le volant ou le chauffage des jantes par induction, que Ferrari voulait faire interdire. Mais cela n'a pas abouti, car le système n'était pas explicitement interdit. Avec les pneus Pirelli, les pneus avant demandaient un autre traitement que les pneus arrière. A cette époque, Williams était assez forte. Que j'aie eu une certaine influence technique, j'en suis déjà fier".



Alex a également repris l'héritage de son père en tant qu'entrepreneur : Il a repris la société "Test & Training" et est passé du concept de technique de conduite à la conception de circuits : "Nous avons plus d'un milliard de dollars de commandes de conception. Nous travaillons actuellement sur trois circuits adaptés à la Formule 1 et sur quelques autres projets plus modestes. Je détiens également quelques participations et je continuerai à m'impliquer pleinement".



Dans sa vie privée, tout va bien pour Alex : "Mon plus grand trophée, je vais me répéter, c'est Julia, que j'ai rencontrée chez Benetton. Et bien sûr nos trois garçons décontractés. Felix a également commencé dans le sport automobile, mais il s'est maintenant concentré sur ses études en Angleterre. Il travaille aussi en parallèle comme DJ et est toujours sollicité pour des concerts. Charlie passera au championnat d'Europe de Formule 3 en 2024, Oscar dispute la Formule 4. Ils représentent la quatrième génération de pilotes de course chez les Wurzen".



Wurz n'oublie personne qui l'a soutenu : "J'ai eu beaucoup de compagnons de route formidables qui ont eu et ont toujours une influence positive, en premier lieu mes parents. Bien sûr Walter Lechner, Toni Mathis, mes sponsors et ceux de mes garçons. Je veux faire partie encore plus longtemps de la super équipe dans laquelle j'ai le privilège de travailler pour l'ORF".



Résumé d'Alex : "À 50 ans, la vie commence vraiment" !