Alex Wurz compie 50 anni: "Ora la vita comincia davvero".

Congratulazioni, Alexander Wurz, per il suo compleanno importante. L'austriaco inferiore e monegasco per scelta dice: "A 50 anni nulla è finito, ma ho fatto molte esperienze. Naturalmente è un compleanno importante. Ma non mi dispiace perché ho ancora molti progetti. Sono piena di gioia. Posso vivere bene con la mia età".

"Riflettere non è proprio il mio forte. Ma i primi anni mi hanno naturalmente lasciato il segno quando ho visto come mio padre Franz è tornato e ha conquistato il suo terzo titolo di campione europeo di rallycross. Ho visto quanto ha lavorato duramente con il suo allenatore Michael Reinprecht. A volte ho imbrogliato per entrare. Ho anche visto da mia madre al lavoro che nulla viene dal nulla. Bisogna fare il passo più lungo della gamba. Nessuno me l'ha detto, l'ho sentito e mi ha formato".

Il suo primo sport competitivo è stato il ciclocross. Alex ammette: "A 12 anni guardavo i film di Rocky, che mi hanno motivato molto. Era importante nella BMX: dovevi essere il primo a partire, pedalare, pedalare, pedalare ed essere il primo a ricominciare a pedalare dopo la salita. Allenarsi duramente, avere una visione, competere con i migliori. Ce l'ho fatta e sono diventato campione del mondo di BMX".

"Dopo di che, è iniziato il momento di avere dei sogni e di cercare di realizzarli. Sono praticamente cresciuto nei centri di tecnica equestre che mio padre gestiva, guadagnavo la paghetta pulendo le macchine, accompagnavo gli istruttori e la sera potevo accelerare un po'. Ho imparato molto sulla dinamica delle auto, sull'energia cinetica e sulla gestione degli pneumatici. Già allora cercavo di realizzare i miei sogni".

L'apprendimento della Formula Ford è iniziato con l'istruttore junior più impegnato d'Austria, Walter Lechner: "Erano tempi meravigliosi. Viaggiavamo in tutta Europa, dormivamo nel camion, avevamo con noi le merendine, tutto per risparmiare. È stato un periodo fantastico che non avrei mai voluto perdere. In seguito, in Formula 3, abbiamo avuto grandi battaglie con molti avversari che poi ho incontrato di nuovo in Formula 1".

Wurz ha dato la svolta decisiva nel 1996, all'epoca ventiduenne: "La mia vita da professionista è iniziata con la mia prima vittoria a Le Mans, ottenuta per caso, ma sono stato in grado di cogliere un'opportunità unica e di partire subito forte. È stato bello guidare come un giovane spensierato, condurre la gara e non commettere errori. È così che è nato il test di F1. Ho acquisito una preziosa esperienza sulla lunga distanza con la Mercedes e sono stato rilasciato per la Formula 1".



Il primo test di Wurz in Formula 1 è stato effettuato con la Sauber-Ford sull'A1 Ring appena completato nell'estate del 1996, poche settimane dopo Le Mans.



In autunno, in occasione del GP del Portogallo a Estoril, il suo manager di allora Peter Cramer si rivolse al boss del team Benetton Flavio Briatore per un test per Alex. "Chi cazzo è Wurz?" fu la prima risposta dell'italiano.



Ma il test si concretizzò e il resto è storia: collaudatore Benetton e sostituto di Berger in tre gare nel 1997 con un terzo posto a Silverstone, pilota titolare dal 1998 al 2000, poi il ritorno alla Mercedes come pilota della McLaren.



"La carriera in Formula 1 non è andata come avrei immaginato, ma guardando indietro penso che sia andata bene. Quello che ho imparato, quello che mi ha permesso di fare, le relazioni, la comprensione dei processi, il rimboccarsi le maniche ancora e ancora, il motivarsi, tutto questo è stato importante. Ho ottenuto qualche punto e qualche podio, che per me erano troppo pochi, ma in mezzo ai migliori del mondo non è stato abbastanza per il vertice. Ma guardo al passato con affetto e senza amarezza".



Passare dalla Formula 1 alle gare di durata è stata la realizzazione di un obiettivo precoce dopo l'ultimo Gran Premio del 2007: "Le gare di durata e Le Mans in particolare erano un sogno d'infanzia, ho sempre voluto andarci. Erano tempi forti, con compagni di squadra che si facevano forza a vicenda".



Con l'apice della seconda vittoria a Le Mans per la Peugeot, dopo il ritiro del team francese nel 2012, è passato alla Toyota (dove ancora oggi è il consulente del team WEC). Wurz ha concluso la sua carriera attiva dopo quattro anni nel Campionato Mondiale Endurance con cinque vittorie e il terzo posto nella finale del 2015 in Bahrain.



Poi è arrivato il momento dell'imprenditoria: "Ho fondato una squadra di mountain bike, che mi è piaciuta molto. Insieme a Markus Rainer, che avevo conosciuto allenandomi con Toni Mathis, abbiamo realizzato l'idea, nata facendo surf alle Hawaii. Abbiamo investito e ottenuto vittorie in Coppa del Mondo, una vittoria assoluta e medaglie olimpiche".



"Sono rimasto legato alla Formula 1 come consulente della Williams, periodo durante il quale ho anche potuto introdurre alcune innovazioni. Come il "bip" come indicatore di cambio marcia al posto delle luci sul volante o il riscaldamento a induzione dei cerchioni, che la Ferrari voleva vietare. Tuttavia, la cosa non andò in porto perché il sistema non era esplicitamente vietato. Con gli pneumatici Pirelli, le gomme anteriori richiedevano un trattamento diverso da quelle posteriori. La Williams era molto forte in quel periodo. Sono orgoglioso di aver avuto una certa influenza tecnica".



Alex ha seguito le orme del padre anche come imprenditore: Ha rilevato l'azienda "Test & Training" e l'ha convertita da un concetto di tecnologia di guida alla progettazione di piste da corsa: "Abbiamo oltre un miliardo di dollari in contratti di progettazione. Attualmente stiamo lavorando a tre circuiti di Formula 1 e a diversi altri progetti minori. Ho anche alcune partecipazioni azionarie e continuerò a essere pienamente coinvolto".



In privato, tutto va bene per Alex: "Il mio più grande trofeo, mi ripeto, è Julia, che ho conosciuto alla Benetton. E naturalmente i nostri tre ragazzi, che non hanno problemi. Anche Felix ha iniziato con il motorsport, ma ora si è concentrato sui suoi studi in Inghilterra. Lavora anche come DJ ed è sempre richiesto per i suoi concerti. Charlie passerà al Campionato europeo di Formula 3 nel 2024, Oscar gareggerà in Formula 4. Sono la quarta generazione di piloti dei Wurzen".



Wurz non dimentica chi lo ha sostenuto: "Ho avuto molti grandi compagni che hanno avuto e hanno tuttora un'influenza positiva, primi fra tutti i miei genitori. Naturalmente Walter Lechner, Toni Mathis, i miei sponsor e quelli dei miei ragazzi. Voglio far parte della super squadra che mi permette di lavorare per ORF ancora a lungo".



Alex riassume: "La vita inizia davvero a 50 anni!".