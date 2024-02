Alex Wurz faz 50 anos: "Agora é que a vida começa realmente"

Parabéns, Alexander Wurz, pelo seu aniversário. O Baixo Austríaco e Monegasco por opção diz: "Nada acaba aos 50 anos, mas já vivi muita coisa. É claro que é um grande aniversário. Mas não me importo porque ainda tenho muitos planos. Estou cheia de alegria. Consigo viver bem com a minha idade".

"Refletir não é muito o meu forte. Mas os primeiros anos marcaram-me naturalmente quando vi como o meu pai Franz regressou e conquistou o seu terceiro título de campeão europeu de rallycross. Vi como ele trabalhou arduamente com o seu treinador Michael Reinprecht. Por vezes fiz batota para entrar. Também vi com a minha mãe, no trabalho, que nada vem do nada. É preciso fazer um esforço suplementar. Ninguém me disse isso, eu senti-o e isso moldou-me".

O seu primeiro desporto de competição foi o ciclocross. Alex admite: "Quando tinha 12 anos, estava a ver os filmes do Rocky, o que me motivou bastante. Era importante no ciclismo BMX - tinha de ser o primeiro a sair da partida, pedalar, pedalar, pedalar e ser o primeiro a começar a pedalar novamente depois da colina. Treinar muito, ter visão, competir contra os melhores. Consegui-o e tornei-me campeão do mundo de BMX".

"Depois disso, começou a altura de ter sonhos e tentar realizá-los. Praticamente cresci nos centros técnicos de equitação que o meu pai dirigia, ganhava dinheiro a limpar carros, acompanhava os instrutores e podia acelerar um pouco à noite. Aprendi muito sobre a dinâmica dos carros, a energia cinética e a gestão dos pneus. Nessa altura, já estava a tentar realizar os meus sonhos".

A aprendizagem na Fórmula Ford começou com o instrutor júnior mais ocupado da Áustria, Walter Lechner: "Foram tempos maravilhosos. Viajávamos por toda a Europa, dormíamos no camião, levávamos os nossos lanches connosco, tudo para poupar dinheiro. Foi uma época fixe que eu não gostaria de ter perdido. Mais tarde, na Fórmula 3, tivemos grandes lutas com muitos adversários que mais tarde voltei a encontrar na Fórmula 1."

Wurz virou a esquina decisiva em 1996, na altura com 22 anos, "foi quando a minha vida como profissional começou com a minha primeira vitória em Le Mans, que consegui por acaso, mas fui capaz de aproveitar a oportunidade única e começar a correr. Foi ótimo conduzir como um jovem despreocupado, liderar a corrida e não cometer erros. Foi assim que surgiu o teste de F1. Ganhei uma experiência valiosa na longa distância com a Mercedes e fui libertado para a Fórmula 1."



O primeiro teste de Wurz na Fórmula 1 foi com o Sauber-Ford no recém-concluído A1 Ring no verão de 1996, apenas algumas semanas depois de Le Mans.



No outono, no GP de Portugal no Estoril, o seu então empresário Peter Cramer abordou o chefe de equipa da Benetton, Flavio Briatore, sobre uma oportunidade de teste para Alex. "Quem raio é o Wurz?" foi a primeira resposta do italiano.



Mas o teste concretizou-se, e o resto é história: piloto de testes da Benetton e substituto de Berger em três corridas em 1997, com um terceiro lugar em Silverstone, piloto regular de 1998 a 2000, e depois um regresso à Mercedes como piloto da McLaren



"A carreira na Fórmula 1 não correu exatamente como eu imaginava, mas olhando para trás penso que foi boa. O que aprendi, o que me permitiu fazer, as relações, compreender os processos, arregaçar as mangas uma e outra vez, motivar-me, tudo isso foi importante. Consegui alguns pontos e lugares no pódio, que foram muito poucos para mim, mas no meio dos melhores do mundo, não foi suficiente para chegar ao topo. Mas olho para trás com carinho e sem amargura".



Da Fórmula 1 para as corridas de resistência foi a concretização de um objetivo precoce após o último Grande Prémio em 2007: "As corridas de resistência e Le Mans em particular eram um sonho de infância, sempre quis ir lá. Foram tempos muito agradáveis com companheiros de equipa que se ajudaram mutuamente".



Com o destaque da segunda vitória em Le Mans para a Peugeot, após a retirada da equipa francesa em 2012, mudou para a Toyota (onde ainda hoje é o conselheiro da equipa do WEC). Wurz terminou a sua carreira ativa após quatro anos no Campeonato do Mundo de Resistência com cinco vitórias e um terceiro lugar na final de 2015 no Bahrein.



Depois veio o tempo de empresário: "Fundei uma equipa de ciclismo de montanha, de que gostei muito. Juntamente com Markus Rainer, que tinha conhecido quando treinava com Toni Mathis, concretizámos a ideia - que tinha nascido enquanto surfava no Havai. Investimos e recuperámos vitórias na Taça do Mundo, uma vitória geral e medalhas olímpicas."



"Continuei ligado à Fórmula 1 como consultor na Williams, altura em que também pude introduzir algumas inovações. Como o "beep" como indicador de mudança de velocidade em vez das luzes no volante ou o aquecimento por indução das jantes, que a Ferrari queria proibir. No entanto, a proibição não foi aceite porque o sistema não foi explicitamente proibido. Com os pneus Pirelli, os pneus dianteiros requeriam um tratamento diferente dos pneus traseiros. A Williams era muito forte nessa altura. Orgulho-me do facto de ter tido uma certa influência técnica".



Alex também seguiu as pisadas do pai como empresário: Assumiu a empresa "Test & Training" e converteu-a de um conceito de tecnologia de condução para a conceção de pistas de corrida: "Temos mais de mil milhões de dólares em contratos de conceção. Atualmente, estamos a trabalhar em três autódromos com capacidade para a Fórmula 1 e em vários outros projectos mais pequenos. Também tenho algumas participações e vou continuar a estar totalmente envolvido".



Em privado, tudo está bem para Alex: "O meu maior troféu, repito, é a Julia, que conheci na Benetton. E, claro, os nossos três filhos, que são muito simpáticos. Felix também começou no desporto automóvel, mas agora concentra-se nos seus estudos em Inglaterra. Além disso, trabalha como DJ e está sempre a ser solicitado para actuações. Charlie vai subir para o Campeonato Europeu de Fórmula 3 em 2024 e Oscar está a competir na Fórmula 4. São a quarta geração de pilotos de corrida dos Wurzens".



Wurz não esquece ninguém que o apoiou: "Tive muitos grandes companheiros que tiveram e continuam a ter uma influência positiva, em primeiro lugar os meus pais. Claro que Walter Lechner, Toni Mathis, os meus patrocinadores e os dos meus filhos. Quero fazer parte da super-equipa que me permite trabalhar para a ORF durante ainda mais tempo".



Alex resume: "A vida começa realmente aos 50!"