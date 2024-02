George Russell (Mercedes) : "J'ai eu du mal à dormir".

Qui l'aurait cru il y a encore quelques années ? Mercedes-Benz, champion du monde permanent de l'ère turbo-hybride de la Formule 1, n'a pu remporter qu'un seul Grand Prix sur 44 manches du championnat du monde après l'introduction des nouvelles voitures à ailes début 2022, c'était en 2022 avec George Russell à Interlagos (Brésil).

Russell, quatrième du championnat du monde 2022, huitième du championnat du monde 2023, est férocement déterminé à faire mieux lors de la prochaine saison de Formule 1. "Je crois fermement aux capacités de cette équipe. Nous avons tant appris au cours des deux dernières années, il s'agit maintenant de mettre en œuvre toutes ces leçons. Je sens la flamme intérieure de tous les professionnels pour ramener Mercedes au sommet".

"Pour moi, c'est à chaque fois stupéfiant de voir la quantité de travail que représente une telle voiture. Nous avons passé tant d'heures avec les designers et les techniciens, tant d'heures aussi dans le simulateur de course - et pourtant, c'est toujours un pas vers l'inconnu lorsque nous mettons la nouvelle voiture en piste".

"Très honnêtement, j'ai à peine pu dormir la nuit précédant la présentation et le premier test fonctionnel à Silverstone, tant j'étais excité. J'explose presque d'une attente fébrile. Après quelques courses, on sait où l'on va. Mais en ce moment, alors que nous n'avons même pas encore fait les tests hivernaux, tu es dans le noir, tu ne sais pas ce qui t'attend".

"Il y a tant de questions : avons-nous tout fait correctement ? Quels progrès allons-nous réaliser ? Qu'est-ce que nos adversaires ont en réserve ? Est-ce que l'un d'entre eux fait un énorme pas en avant ? Personne ne connaît actuellement les réponses. La seule chose que tu peux faire à ce stade : accomplir tes propres tâches du mieux que tu peux, puis voir où cela nous mène. Et ne pas laisser tout le reste te rendre fou".



"Nous avons beaucoup appris en tant qu'équipe au cours des deux dernières saisons et nous avons grandi ensemble", poursuit celui qui a participé à 104 GP. "Cela n'a pas été facile, mais je crois fermement que le voyage que nous avons accompli nous rendra plus forts à long terme. Toute l'équipe a travaillé incroyablement dur et nous espérons que la W15 nous a permis de faire un pas en avant".



"Au cours de l'année écoulée, nous avons fait des progrès sur certaines des caractéristiques les plus désagréables de la W14. Mais nous avions toujours une fenêtre d'exploitation étroite, et dès que nous étions en dehors de cette fenêtre, la voiture était difficile à conduire. Si nous pouvons élargir encore plus la fenêtre d'exploitation de la voiture, cela nous donnera confiance en tant que pilotes, et à partir de là, il sera plus facile de trouver du temps au tour".





Présentations de la Formule 1

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint