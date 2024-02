George Russell (Mercedes): "Non riuscivo a dormire".

George Russell (25) ha conquistato l'unica vittoria della Mercedes nel GP dell'era della nuova wing car, in Brasile nel 2022. Il britannico ha dichiarato: "Non riuscivo a dormire, sono così entusiasta della nuova vettura".

Chi l'avrebbe mai detto solo qualche anno fa? La Mercedes-Benz, perennemente campione del mondo nell'era turbo-ibrida della Formula 1, è riuscita a vincere solo un Gran Premio su 44 gare del campionato mondiale dall'introduzione delle nuove vetture ad ala all'inizio del 2022, e questo con George Russell a Interlagos (Brasile) nel 2022.

Russell, quarto nel Campionato del Mondo 2022 e ottavo nel Campionato del Mondo 2023, è fermamente determinato a fare meglio nella prossima stagione di Formula 1. "Credo fermamente nelle capacità di questa squadra. Abbiamo imparato molto negli ultimi due anni e ora è arrivato il momento di mettere in pratica tutti questi insegnamenti. Sento il fuoco interiore di tutti gli specialisti per riportare la Mercedes al vertice".

"Non smette mai di stupirmi la quantità di lavoro che c'è dietro a una vettura come questa. Abbiamo trascorso così tante ore con progettisti e tecnici, così tante ore al simulatore di gara, eppure è sempre un passo verso l'ignoto quando mettiamo in pista la nuova vettura".

"A dire il vero, la notte prima della presentazione e prima della prima prova di funzionamento a Silverstone non sono riuscito a dormire, tanto ero emozionato. Stavo quasi scoppiando di febbrile attesa. Quando saranno passate un po' di gare, sarà chiaro quale sarà la direzione del viaggio. Ma in questo momento, quando non abbiamo ancora fatto i test invernali, sei all'oscuro di ciò che ti aspetta".

"Ci sono così tante domande: abbiamo fatto tutto bene? Quali progressi faremo? Cosa hanno in serbo i nostri avversari? Qualcuno di loro farà un enorme passo avanti? Nessuno conosce le risposte al momento. L'unica cosa che potete fare in questa fase è portare a termine i vostri compiti nel miglior modo possibile e poi vedremo dove ci porterà. E non lasciate che tutto il resto vi faccia impazzire".



"Abbiamo imparato molto come squadra nelle ultime due stagioni e siamo cresciuti insieme", ha continuato il 104 volte partecipante al GP. "Non è stato facile, ma credo fermamente che il viaggio che abbiamo fatto ci renderà più forti nel lungo periodo. Tutta la squadra ha lavorato incredibilmente duramente e speriamo di aver fatto un passo avanti con la W15".



"Nell'ultimo anno abbiamo fatto progressi su alcune delle caratteristiche più scomode della W14. Ma avevamo ancora una finestra operativa ristretta e, una volta usciti da quella finestra, la vettura era difficile da guidare. Se riusciremo ad ampliare ulteriormente la finestra operativa della vettura, ci darà fiducia come piloti e da lì sarà più facile trovare il tempo sul giro".





Presentazioni di Formula 1

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint