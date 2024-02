George Russell (Mercedes): "Quase não consegui dormir"

George Russell (25) conquistou a única vitória em GP da Mercedes na era do novo carro-asa, no Brasil em 2022. O britânico diz: "Mal consegui dormir, estou tão entusiasmado com o novo carro".

Quem é que poderia imaginar isto há apenas alguns anos? A Mercedes-Benz, perene campeã mundial na era turbo-híbrida da Fórmula 1, só conseguiu vencer um Grande Prémio em 44 corridas do campeonato mundial desde a introdução dos novos carros com asas no início de 2022, e isso foi com George Russell em Interlagos (Brasil) em 2022.

Russell, quarto no Campeonato do Mundo de 2022 e oitavo no Campeonato do Mundo de 2023, está ferozmente determinado a fazer melhor na próxima temporada de Fórmula 1. "Acredito firmemente nas capacidades desta equipa. Aprendemos muito nos últimos dois anos e agora é hora de colocar todas essas lições em prática. Consigo sentir o fogo interior de todos os especialistas para levar a Mercedes de volta ao topo."

"Nunca deixo de me surpreender com a quantidade de trabalho que é necessário para um carro como este. Passámos tantas horas com designers e técnicos, tantas horas no simulador de corridas - e, no entanto, é sempre um passo para o desconhecido quando colocamos o novo carro em pista."

"Para ser honesto, mal consegui dormir na noite anterior à apresentação e antes do primeiro teste de funcionamento em Silverstone, estava tão entusiasmado. Estava quase a rebentar de ansiedade febril. Depois de algumas corridas, tornar-se-á claro o rumo que a viagem está a tomar. Mas neste momento, quando ainda nem sequer fizemos o teste de inverno, não sabemos o que nos espera."

"Há tantas questões: será que fizemos tudo bem? Que progressos vamos fazer? O que é que os nossos adversários nos reservam? Será que algum deles vai dar um grande passo em frente? Ninguém sabe as respostas neste momento. A única coisa que pode fazer nesta fase é completar as suas próprias tarefas o melhor possível e depois veremos onde isso nos leva. E não deixem que o resto vos enlouqueça".



"Aprendemos muito como equipa ao longo das duas últimas épocas e crescemos juntos", continuou o 104 vezes participante num GP. "Não tem sido fácil, mas acredito firmemente que a viagem que temos feito nos vai tornar mais fortes a longo prazo. Toda a equipa trabalhou incrivelmente e esperamos ter dado um passo em frente com o W15."



"Fizemos progressos em algumas das características mais incómodas da W14 ao longo do último ano. Mas continuávamos a ter uma janela de funcionamento estreita e, quando saíamos dessa janela, o carro era difícil de conduzir. Se conseguirmos alargar ainda mais a janela de funcionamento do carro, isso dar-nos-á confiança enquanto pilotos e, a partir daí, será mais fácil encontrar tempo por volta."





Apresentações da Fórmula 1

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint