James Allison (Mercedes): "Esperanza y miedo"

Nadie puede endulzarlo: Los Mercedes-Benz de 2022 y 2023 estuvieron muy por debajo de las expectativas. En el primer año de la nueva era de coches voladores en la categoría reina, la marca de la estrella de tres puntas ganó un Gran Premio; en el segundo, ninguno.

¿Qué enfoque adoptó James Allison, jefe de ingeniería del equipo Mercedes de Fórmula 1, a la hora de trabajar en el W15 de 2024? "El diseño de un coche moderno de Fórmula 1 es un proceso largo. Se remonta al año pasado. Un coche nuevo permite al equipo hacer cambios importantes que no son posibles durante el año. Son decisiones que se toman en el verano anterior".

El piloto de 55 años de Louth, en el este de Inglaterra, prosigue: "El enfoque principal es el mismo de un año a otro, que consiste en intentar solucionar los puntos débiles del coche actual. Estos puntos débiles son más evidentes cuando empieza la competición. Te haces una buena idea de cuál puede ser el talón de Aquiles de un coche bastante al principio del año".

"A partir de ahí, se trata de encontrar un equilibrio entre trabajar para mejorar esos talones de Aquiles y aprovechar lo que ha funcionado bien. Se utilizan los recursos disponibles de los distintos departamentos y se consigue que centren su atención en solucionar los problemas. Con el tiempo, puedes ir apartando cada vez más miembros del equipo del coche actual y dirigir sus esfuerzos al siguiente".

"En cuanto al W15 específicamente, un gran foco de atención ha sido mejorar el impredecible eje trasero del coche anterior, que a menudo era tachado de tóxico por los pilotos."



"Hemos intentado desarrollar un coche que sea tranquilizador para los pilotos. Al principio de una curva, cuando frenas fuerte y giras, el eje trasero tiene que sentirse estable. Y luego, a medida que te acercas al vértice, el coche debe ser cada vez más maniobrable y girar mejor. Hemos intentado incorporar esto al coche".



"También hemos trabajado duro para desarrollar un coche con menos resistencia aerodinámica y mejorar el rendimiento en las curvas".



"También hemos hecho mejoras en algunas áreas en las que creíamos que había margen de mejora, como el efecto DRS y las paradas en boxes. Siempre hemos sido muy buenos completando una parada en boxes en un tiempo repetible, y eso es lo más importante en una parada en boxes. Sin embargo, el tiempo repetible en el que fuimos capaces de completar nuestras paradas en boxes seguía siendo de tres a cuatro décimas más lento que el de los mejores equipos."



"Tengo la sensación de que hemos conseguido todo lo que nos habíamos propuesto. Algunos aspectos son ilimitados y, por lo tanto, nunca puedes estar completamente satisfecho. No lo sabremos hasta que conduzcamos realmente el coche. Pero creo que podemos decir que sentimos que hemos hecho un buen trabajo. La Fórmula 1 es relativa. Sólo el tiempo dirá si hemos trabajado lo suficientemente bien como para ser competitivos. No sabemos lo que han hecho los demás".



"La mayor parte de un coche de Fórmula 1 es invisible. Siempre ha sido así, pero con la actual generación de coches, en la que el rendimiento depende sobre todo de la interacción de los bajos con la pista, es aún más llamativo. Todo lo que se ve por encima de la línea de flotación son los feos e ineficaces acondicionadores que intentan ayudar a los bajos a hacer un buen trabajo. Que un coche sea eficaz o no depende de lo bien que se permita a los bajos comportarse, al menos aerodinámicamente".



James Allison también habla del desarrollo previsto para el Mercedes W15: "La mayor parte del tiempo por vuelta que se puede ganar con un coche durante la temporada proviene de la aerodinámica, pero aún se desconoce qué encontramos exactamente en cada área."



"El departamento de aerodinámica está planeando bastante trabajo a estas alturas del año en las áreas de alerón delantero, alerón trasero, bajos, tambores de freno, conductos de freno y carrocería, todo lo cual podría producir piezas que podrían estar listas para la temporada europea. Algunos de estos programas no llegarán a buen puerto, pero esa es la naturaleza de la experimentación. Pero si pones el suficiente esfuerzo en un número suficientemente grande de experimentos, los suficientes tendrán éxito en ese plazo de tiempo que deberíamos tener un paquete decente en el coche para cuando volvamos a Europa".



Las sensaciones de James Allison ante el inicio de las pruebas de invierno: "Es un poco como esperar la Navidad. Es emocionante. Quieres que llegue el momento y que los días pasen volando. También te das cuenta de que abrir los regalos el día de Navidad puede que no te traiga todo lo que deseas. No es una época del año relajada, pero es muy emocionante. No me gustaría que fuera de otra manera. Hay sentimientos de expectación y ansiedad".





Presentaciones de la Fórmula 1

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint