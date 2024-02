James Allison (Mercedes) : "Espérer et craindre".

Personne ne peut l'enjoliver : Les voitures 2022 et 2023 de Mercedes-Benz sont restées bien en deçà des attentes. La première année de la nouvelle ère des voitures volantes dans la catégorie reine, la marque à l'étoile a remporté un Grand Prix, la deuxième année aucun.

Avec quelle approche James Allison, chef technique de l'équipe de Formule 1 de Mercedes, a-t-il abordé le travail avec la W15 de 2024 ? "La conception d'une voiture de Formule 1 moderne est un long processus. Il remonte à l'année dernière. Une nouvelle voiture permet à l'équipe de faire des changements majeurs qui ne sont pas possibles pendant l'année. Ce sont des décisions qui sont prises l'été précédent".

Le pilote de 55 ans originaire de Louth, dans l'est de l'Angleterre, poursuit : "L'approche principale est la même d'une année à l'autre, à savoir essayer de corriger les faiblesses de la voiture actuelle. Ces faiblesses apparaissent le plus clairement lorsque la compétition commence. On a assez tôt dans l'année une bonne idée de ce que pourrait être le talon d'Achille d'une voiture".

"A partir de là, il s'agit de trouver un équilibre entre le travail sur l'amélioration de ces talons d'Achille et la construction sur ce qui a bien fonctionné. On utilise les ressources disponibles dans les différents départements et on les amène à concentrer leur attention sur la résolution des problèmes. Avec le temps, vous pouvez retirer de plus en plus de membres de l'équipe de la voiture actuelle et diriger leurs efforts vers la prochaine voiture".

"En ce qui concerne maintenant la W15 de manière très spécifique, une grande priorité a été d'améliorer le train arrière imprévisible de la voiture précédente, souvent qualifié de toxique par les pilotes".



"Nous avons essayé de développer une voiture qui soit rassurante pour les pilotes. Au début d'un virage, quand on appuie fort sur les freins et que l'on braque, l'essieu arrière doit se sentir stable. Puis, à l'approche du point culminant, la voiture doit être de plus en plus maniable et doit mieux s'orienter. Nous avons essayé d'intégrer cela dans la voiture".



"Nous avons également travaillé dur pour développer une voiture avec moins de résistance à l'air et pour améliorer les performances dans les virages".



"Nous avons également apporté des améliorations dans certains domaines où nous sentions un potentiel d'amélioration, comme l'effet DRS et les arrêts au stand. Nous avons toujours été très bons pour effectuer un pitstop dans un temps répétable, et c'est le plus important dans un pitstop. Cependant, le temps répétable dans lequel nous pouvions effectuer nos arrêts au stand était toujours de trois à quatre dixièmes plus lent que celui des meilleures équipes".



"J'ai le sentiment que nous avons réalisé tout ce que nous voulions. Certains aspects sont illimités et c'est pourquoi on ne peut jamais être totalement satisfait. Nous ne le saurons que lorsque nous aurons vraiment conduit la voiture. Mais je pense que nous pouvons dire que nous avons le sentiment d'avoir bien travaillé. La Formule 1 est relative. Seul le temps nous dira si nous avons suffisamment bien travaillé pour être compétitifs. Nous ne savons pas ce que tous les autres ont fait".



"La majeure partie d'une voiture de Formule 1 n'est pas visible. Cela a toujours été le cas, mais avec la génération actuelle de voitures, où la performance dépend surtout de l'interaction du soubassement avec la piste, c'est encore plus frappant. Tout ce que l'on voit au-dessus de la ligne de flottaison, ce sont les conditionneurs laids et inefficaces qui tentent d'aider le soubassement à faire du bon travail. Qu'une voiture soit efficace ou non, cela dépend de la capacité du soubassement à se comporter correctement, du moins sur le plan aérodynamique".



James Allison parle également du développement prévu pour la Mercedes W15 : "La plus grande partie du temps au tour que vous pouvez gagner avec une voiture pendant la saison vient de l'aérodynamique, mais ce que nous trouvons exactement et dans quel domaine est encore inconnu".



"A ce stade de l'année, le département aérodynamique prévoit de faire beaucoup de travail sur l'aileron avant, l'aileron arrière, le soubassement, les tambours de frein, les canaux de frein et la carrosserie, ce qui pourrait donner lieu à des pièces qui pourraient être opérationnelles pour la saison européenne. Certains de ces programmes ne pourront pas être réalisés, mais c'est la nature même de l'expérimentation. Mais si vous faites suffisamment d'efforts sur un nombre suffisamment important d'expériences, il y en aura suffisamment qui aboutiront dans ce laps de temps pour que nous ayons un package décent sur la voiture d'ici notre retour en Europe".



L'état d'esprit de James Allison avant le début des essais hivernaux : "C'est un peu comme l'attente de Noël. C'est excitant. On aimerait que le moment soit enfin venu et que les jours passent à une vitesse folle. On sait aussi que l'ouverture des cadeaux le jour de Noël n'apportera peut-être pas tout ce que l'on désire. Ce n'est pas une période détendue de l'année, mais elle est très excitante. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Ce sont des sentiments d'anticipation et d'angoisse".





Présentations de la Formule 1

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint