James Allison (Mercedes): "La speranza e la paura".

Nessuno può indorare la pillola: Le auto Mercedes-Benz del 2022 e del 2023 sono state molto al di sotto delle aspettative. Nel primo anno della nuova era delle auto volanti nella classe regina, il marchio con la stella a tre punte ha vinto un Gran Premio; nel secondo anno, nessuno.

Qual è stato l'approccio di James Allison, responsabile dell'ingegneria del team Mercedes di Formula 1, nel lavorare alla W15 2024? "La progettazione di una moderna vettura di Formula 1 è un processo lungo. Si parte dall'anno scorso. Una nuova vettura consente al team di apportare modifiche importanti che non sono possibili durante l'anno. Sono decisioni che vengono prese nell'estate precedente".

Il 55enne di Louth, nell'Inghilterra orientale, continua: "L'approccio principale è lo stesso di anno in anno, ovvero cercare di risolvere i punti deboli della vettura attuale. Questi punti deboli sono più evidenti quando inizia la competizione. Si può avere una buona idea di quale possa essere il tallone d'Achille di una vettura già all'inizio dell'anno".

"Da quel momento in poi, si tratta di trovare un equilibrio tra il lavoro per migliorare questi talloni d'Achille e la costruzione di ciò che ha funzionato bene. Si utilizzano le risorse disponibili dei vari reparti e si fa in modo che si concentrino sulla risoluzione dei problemi. Con il tempo, è possibile distogliere un numero sempre maggiore di membri del team dalla vettura attuale e indirizzare i loro sforzi verso la vettura successiva".

"Per quanto riguarda la W15 in particolare, l'attenzione si è concentrata sul miglioramento dell'imprevedibile assale posteriore della vettura precedente, spesso etichettato come tossico dai piloti".



"Abbiamo cercato di sviluppare una vettura che fosse rassicurante per i piloti. All'inizio di una curva, quando si frena forte e si gira, il retrotreno deve essere stabile. Poi, man mano che ci si avvicina all'apice, l'auto deve risultare sempre più maneggevole e in grado di curvare meglio. Abbiamo cercato di incorporare questo aspetto nella vettura".



"Abbiamo anche lavorato duramente per sviluppare una vettura con una minore resistenza aerodinamica e per migliorare le prestazioni in curva".



"Abbiamo anche apportato miglioramenti in alcune aree che ritenevamo migliorabili, come l'effetto DRS e i pit stop. Siamo sempre stati molto bravi a completare un pit stop in un tempo ripetibile, e questa è la cosa più importante in un pit stop. Tuttavia, il tempo ripetibile in cui siamo riusciti a completare i nostri pit-stop era ancora di tre o quattro decimi più lento rispetto ai team migliori".



"Ho la sensazione che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Alcuni aspetti sono illimitati e quindi non si può mai essere completamente soddisfatti. Lo sapremo solo quando guideremo davvero la macchina. Ma credo che possiamo dire di aver fatto un buon lavoro. La Formula 1 è relativa. Solo il tempo ci dirà se abbiamo lavorato abbastanza bene da essere competitivi. Non sappiamo cosa abbiano fatto gli altri".



"La maggior parte di una vettura di Formula 1 è invisibile. È sempre stato così, ma con l'attuale generazione di vetture, dove le prestazioni dipendono principalmente dall'interazione del sottoscocca con la pista, è ancora più evidente. Tutto ciò che si vede al di sopra della linea di galleggiamento sono i brutti e inefficienti condizionatori che cercano di aiutare il sottoscocca a fare un buon lavoro. L'efficacia o meno di una vettura dipende dal comportamento del sottoscocca, almeno dal punto di vista aerodinamico".



James Allison parla anche dello sviluppo previsto per la Mercedes W15: "La maggior parte del tempo sul giro che si può guadagnare con una vettura durante la stagione deriva dall'aerodinamica, ma cosa esattamente troviamo in quale area è ancora sconosciuto".



"Il reparto aerodinamico sta pianificando un bel po' di lavoro in questa fase dell'anno nelle aree dell'ala anteriore, dell'ala posteriore, del sottoscocca, dei tamburi dei freni, dei condotti dei freni e della carrozzeria, tutte cose che potrebbero produrre parti che potrebbero essere pronte per la stagione europea. Alcuni di questi programmi non si realizzeranno, ma questa è la natura della sperimentazione. Ma se ci si impegna a sufficienza in un numero abbastanza elevato di esperimenti, un numero sufficiente di essi avrà successo in questo lasso di tempo e dovremmo avere un pacchetto decente sulla vettura per il nostro ritorno in Europa".



Le sensazioni di James Allison in vista dell'inizio dei test invernali: "È un po' come aspettare il Natale. È emozionante. Si desidera che il momento arrivi finalmente e che i giorni volino. Ti rendi anche conto che aprire i regali il giorno di Natale potrebbe non portarti tutto ciò che desideri. Non è un periodo dell'anno rilassante, ma è molto emozionante. Non vorrei che fosse diversamente. Ci sono sentimenti di attesa e di ansia".





Presentazioni di Formula 1

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint