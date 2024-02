James Allison (Mercedes): "Esperança e medo"

Ninguém o pode esconder: Os carros da Mercedes-Benz de 2022 e 2023 ficaram muito aquém das expectativas. No primeiro ano da nova era dos carros voadores na categoria rainha, a marca da estrela de três pontas ganhou um Grande Prémio e nenhum no segundo ano.

Qual foi a abordagem de James Allison, Chefe de Engenharia da equipa de Fórmula 1 da Mercedes, ao trabalhar no W15 2024? "O design de um carro de Fórmula 1 moderno é um processo longo. Remonta ao ano passado. Um carro novo permite à equipa fazer grandes alterações que não são possíveis durante o ano. São decisões que são tomadas no verão anterior".

O piloto de 55 anos, natural de Louth, no Leste de Inglaterra, continua: "A abordagem principal é a mesma de ano para ano, ou seja, tentar resolver os pontos fracos do carro atual. Estas fraquezas são mais evidentes quando a competição começa. Ficamos com uma boa ideia do que pode ser o calcanhar de Aquiles de um carro logo no início do ano."

"A partir daí, trata-se de encontrar um equilíbrio entre trabalhar para melhorar esses calcanhares de Aquiles e desenvolver o que funcionou bem. Utiliza-se os recursos disponíveis dos diferentes departamentos e faz-se com que eles concentrem a sua atenção na resolução dos problemas. Com o tempo, é possível afastar cada vez mais membros da equipa do carro atual e direcionar os seus esforços para o próximo carro."

"No que diz respeito especificamente ao W15, um grande foco tem sido melhorar o imprevisível eixo traseiro do carro anterior, que foi muitas vezes rotulado como tóxico pelos pilotos."



"Tentámos desenvolver um carro que fosse tranquilizador para os pilotos. No início de uma curva, quando se trava a fundo e se vira, o eixo traseiro tem de se sentir estável. E depois, à medida que nos aproximamos do vértice, o carro tem de se sentir cada vez mais manobrável e virar melhor. Tentámos incorporar isto no carro".



"Também trabalhámos arduamente para desenvolver um carro com menos resistência e para melhorar o desempenho nas curvas."



"Também fizemos melhorias em algumas áreas onde sentimos que havia espaço para melhorias, como o efeito DRS e as paragens nas boxes. Sempre fomos muito bons a completar uma paragem nas boxes num tempo repetível, e isso é o mais importante numa paragem nas boxes. No entanto, o tempo repetível em que conseguimos completar as nossas paragens nas boxes foi ainda três a quatro décimos mais lento do que as melhores equipas."



"Tenho a sensação de que alcançámos tudo o que nos propusemos fazer. Alguns aspectos são ilimitados e, por isso, nunca podemos estar completamente satisfeitos. Só saberemos quando conduzirmos efetivamente o carro. Mas acho que podemos dizer que sentimos que fizemos um bom trabalho. A Fórmula 1 é relativa. Só o tempo dirá se trabalhámos bem o suficiente para sermos competitivos. Não sabemos o que os outros fizeram".



"A maior parte de um carro de Fórmula 1 é invisível. Sempre foi assim, mas com a atual geração de carros, em que o desempenho depende principalmente da interação da parte inferior da carroçaria com a pista, é ainda mais impressionante. Tudo o que se vê acima da linha de água são os condicionadores feios e ineficientes que tentam ajudar a parte inferior da carroçaria a fazer um bom trabalho. O facto de um carro ser eficaz ou não depende da forma como a parte inferior da carroçaria se comporta, pelo menos aerodinamicamente".



James Allison também fala sobre o desenvolvimento planeado para o Mercedes W15: "A maior parte do tempo de volta que se pode ganhar com um carro durante a época vem da aerodinâmica, mas o que encontramos exatamente em que área ainda é desconhecido".



"O departamento de aerodinâmica está a planear muito trabalho nesta fase do ano nas áreas da asa dianteira, asa traseira, parte inferior da carroçaria, tambores dos travões, condutas dos travões e carroçaria, o que poderá produzir peças que poderão estar prontas para a época europeia. Alguns destes programas não se concretizarão, mas é essa a natureza da experimentação. Mas se nos esforçarmos o suficiente num número suficientemente grande de experiências, um número suficiente delas será bem sucedido nesse período de tempo, pelo que deveremos ter um pacote decente no carro quando regressarmos à Europa."



As sensações de James Allison antes do início dos testes de inverno: "É um pouco como esperar pelo Natal. É emocionante. Queremos que a altura chegue finalmente e que os dias passem a voar. Também nos apercebemos de que abrir os presentes no dia de Natal pode não nos trazer tudo o que queremos. Não é uma altura do ano descontraída, mas é muito emocionante. Não o queria de outra forma. Há sentimentos de antecipação e ansiedade".





