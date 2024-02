Toto Wolff (Mercedes): "No hay milagros"

44 carreras de Fórmula 1 en la nueva era de los coches voladores de la categoría reina y una sola victoria para Mercedes: con George Russell en el GP de São Paulo, en Interlagos (Brasil), en 2022. Mercedes incluso se fue de vacío en la temporada 2023, algo que no ocurría desde 2012.

¿Cómo se siente el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, de cara a la nueva temporada? "Estoy encantado de que volvamos a competir y, naturalmente, tengo curiosidad y estoy emocionado por ver cómo se comportará el coche", responde el austriaco.

"Creo que pronto tendremos los primeros indicios de si hemos resuelto algunos de los problemas que tuvimos el año pasado en el área del chasis. Tenemos una montaña que escalar para llegar a la parte delantera de la parrilla, pero estamos decididos a conseguirlo."

"La Fórmula 1 es una competición constante con los demás equipos. Puedes tener un gran coche, pero si conduces en círculos tú solo, nunca sabrás si es el mejor. La temporada pasada tuvimos una dura batalla con Ferrari y McLaren, y a veces con Aston Martin, con una gran diferencia entre Red Bull Racing y el resto. Espero que al principio de la temporada estemos en el grupo perseguidor y ojalá nos acerquemos un poco más a RBR".

"El desarrollo ha ido bien en comparación con los ambiciosos objetivos que nos marcamos. A veces nos quedamos cortos y otras veces lo hacemos mejor de lo que pensábamos. Pero hay muchas cosas a las que hemos dado prioridad para hacer el coche más manejable. Sin embargo, sólo sabremos lo que hemos conseguido cuando salgamos a la pista".



El vienés de 52 años prosigue: "Por un lado, hay que ser realista sobre las posibilidades de ganar a un equipo que está bastante por delante con este reglamento y que lo ha hecho todo bien en las dos últimas temporadas, mientras que nosotros no. En este deporte no hay milagros".



"Por otro lado, nuestra ambición es alta. Red Bull Racing pone el listón que queremos superar. No sé cuándo ocurrirá, no tenemos una bola de cristal. Pero pronto descubriremos hasta qué punto están por delante y qué tarea nos espera".



"Hay un dicho: 'Cuando duele, no se olvida'. Creo que los dos últimos años han sido importantes para reenfocarnos, recalibrarnos y reinventarnos en ciertas áreas."



"Ningún equipo deportivo ha ganado todos los campeonatos en los que ha participado. Eso es un hecho. Creo que hemos recorrido un largo camino, pero también sabíamos que llegaría un momento en que las cosas se pondrían más difíciles. Y eso es exactamente lo que ocurrió en 2022 y 2023. Pero eso también significa que hay que cambiar sin tirar por la borda todo lo bueno que ya hay en el equipo. Quieres mantener las partes buenas y trabajar en las cosas que necesitas desarrollar más".





Presentaciones de la Fórmula 1

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint