Toto Wolff (Mercedes) : "Les miracles n'existent pas".

44 courses de Formule 1 dans la nouvelle ère des voitures à ailes de la catégorie reine et une seule victoire de Mercedes : avec George Russell au GP de São Paulo à Interlagos au Brésil en 2022. Lors de la saison 2023, Mercedes est même repartie bredouille, ce qui n'était plus arrivé depuis 2012.

Avec quels sentiments le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, aborde-t-il la nouvelle saison ? "Je suis heureux que nous recommencions à courir et je suis bien sûr curieux et impatient de voir comment la voiture va s'en sortir", répond l'Autrichien.

"Je pense que nous aurons bientôt les premières indications pour savoir si nous avons résolu certains des problèmes que nous avons rencontrés l'an dernier au niveau du châssis. Nous avons une montagne à gravir pour nous hisser en tête du peloton, mais nous sommes déterminés à y parvenir".

"La Formule 1 est une compétition permanente avec les autres équipes. Vous pouvez avoir une super voiture, mais si vous êtes seul à tourner en rond, vous ne saurez jamais si c'est la meilleure. La saison dernière, nous avons eu une lutte acharnée avec Ferrari et McLaren, parfois aussi avec Aston Martin, avec un écart important entre Red Bull Racing et le reste. J'espère que nous serons dans le groupe des poursuivants en début de saison et que nous pourrons, je l'espère, faire un pas de plus vers RBR".

"Le développement s'est bien passé par rapport aux objectifs ambitieux que nous nous étions fixés. Parfois, on n'atteindra pas ces objectifs de très peu, et parfois on fera mieux que ce que l'on pensait. Mais il y a beaucoup de choses que nous avions placées en haut de la liste des priorités pour rendre la voiture plus facile à conduire. Mais nous ne saurons ce que nous avons accompli que lorsque nous serons en piste".



Le Viennois de 52 ans poursuit : "D'une part, il faut être réaliste quant aux chances de battre une équipe qui a une bonne longueur d'avance sous ce règlement et qui a tout fait correctement ces deux dernières saisons, alors que nous ne l'avons pas fait. Dans ce sport, il n'y a pas de miracle".



"D'un autre côté, notre ambition est grande. Red Bull Racing fixe la barre que nous voulons dépasser. Je ne sais pas quand cela arrivera, nous n'avons pas de boule de cristal. Mais nous saurons bien assez tôt à quel point ils sont en avance et quelle est la tâche qui nous attend".



"Une expression dit : 'Quand ça fait mal, on ne l'oublie pas'. Je pense que les deux dernières années ont été importantes pour nous, pour nous réorienter, nous recalibrer et nous réinventer dans certains domaines".



"Aucune équipe sportive n'a gagné tous les championnats auxquels elle a participé. C'est un fait. Je pense que nous sommes allés très loin, mais nous savions aussi qu'il y aurait un moment où les choses seraient plus difficiles. Et c'est exactement ce qui s'est produit en 2022 et 2023. Cela signifie aussi qu'il faut changer sans pour autant jeter tout ce qui est déjà bon dans l'équipe. On veut garder les bonnes parties et travailler sur les choses à développer".





Présentations de la Formule 1

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint