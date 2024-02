Toto Wolff (Mercedes): "Non ci sono miracoli".

44 gare di Formula 1 nella nuova era delle auto volanti della classe regina e una sola vittoria per la Mercedes: con George Russell al GP di San Paolo a Interlagos, in Brasile, nel 2022. La Mercedes è addirittura rimasta a mani vuote nella stagione 2023, cosa che non accadeva dal 2012.

Come si sente il Team Principal Mercedes Toto Wolff in vista della nuova stagione? "Sono felicissimo di tornare a correre e sono naturalmente curioso ed eccitato di vedere come si comporterà la vettura", risponde l'austriaco.

"Penso che presto avremo le prime indicazioni per capire se abbiamo risolto alcuni dei problemi che abbiamo avuto l'anno scorso nell'area del telaio. Abbiamo una montagna da scalare per arrivare davanti a tutti, ma siamo determinati a farlo".

"La Formula 1 è una competizione costante con gli altri team. Si può avere una grande macchina, ma se si guida in cerchio da soli, non si saprà mai se è la migliore. La scorsa stagione abbiamo avuto una dura battaglia con Ferrari e McLaren, e a volte con Aston Martin, con un grande divario tra Red Bull Racing e gli altri. Spero che all'inizio della stagione saremo nel gruppo degli inseguitori e che ci avvicineremo alla RBR".

"Lo sviluppo è andato bene rispetto agli obiettivi ambiziosi che ci eravamo prefissati. A volte non si riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati, altre volte si riesce a fare meglio di quanto si pensasse. Ma ci sono molte cose a cui abbiamo dato priorità per rendere la vettura più guidabile. Tuttavia, sapremo cosa abbiamo ottenuto solo quando saremo in pista".



Il 52enne viennese continua: "Da un lato, bisogna essere realisti sulle possibilità di battere una squadra che è molto avanti con questi regolamenti e che ha fatto tutto bene nelle ultime due stagioni, mentre noi no. Non ci sono miracoli in questo sport".



"D'altra parte, la nostra ambizione è alta. La Red Bull Racing stabilisce il livello che noi vogliamo superare. Non so quando accadrà, non abbiamo la sfera di cristallo. Ma scopriremo presto quanto sono avanti e quale compito ci aspetta".



"C'è un detto: 'Quando fa male, non si dimentica'. Credo che gli ultimi due anni siano stati importanti per noi per rifocalizzarci, ricalibrarci e reinventarci in alcuni settori".



"Nessuna squadra sportiva ha vinto tutti i campionati a cui ha partecipato. Questo è un dato di fatto. Penso che abbiamo fatto molta strada, ma sapevamo anche che ci sarebbe stato un momento in cui le cose sarebbero diventate più difficili. Ed è esattamente quello che è successo nel 2022 e nel 2023. Ma questo significa anche che bisogna cambiare senza buttare via tutto ciò che di buono c'è già nella squadra. Si vogliono mantenere le cose buone e lavorare su quelle da sviluppare ulteriormente".





Presentazioni di Formula 1

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint