Toto Wolff (Mercedes): "Não há milagres"

A ausência de vitórias na época do GP de 2023 foi como um murro no estômago para a equipa Mercedes. O Diretor da Equipa, Toto Wolff, diz o que se aprendeu com as derrotas do novo Mercedes W14.

44 corridas de Fórmula 1 na nova era dos carros voadores da categoria rainha e apenas uma vitória para a Mercedes: com George Russell no GP de São Paulo em Interlagos, Brasil, em 2022. A Mercedes chegou mesmo a ficar de mãos vazias na época de 2023, o que não acontecia desde 2012.

Como se sente o Diretor de Equipa da Mercedes, Toto Wolff, ao entrar na nova época? "Estou muito satisfeito por estarmos a correr novamente e estou naturalmente curioso e entusiasmado para ver como o carro se vai comportar", responde o austríaco.

"Penso que em breve teremos as primeiras indicações sobre se resolvemos alguns dos problemas que tivemos no ano passado na área do chassis. Temos uma montanha para escalar para chegar à frente do pelotão, mas estamos determinados a lá chegar."

"A Fórmula 1 é uma competição constante com as outras equipas. Podemos ter um carro fantástico, mas se andarmos às voltas sozinhos, nunca saberemos se é o melhor. Na época passada, tivemos uma dura batalha com a Ferrari e a McLaren e, por vezes, com a Aston Martin, com uma grande diferença entre a Red Bull Racing e as restantes equipas. Espero que estejamos no pelotão da frente no início da época e que nos aproximemos um pouco mais da RBR."

"O desenvolvimento correu bem em comparação com os objectivos ambiciosos que estabelecemos. Por vezes, ficamos aquém desses objectivos e outras vezes fazemos melhor do que pensávamos. Mas há muitas coisas a que demos prioridade para tornar o carro mais fácil de conduzir. No entanto, só saberemos o que alcançámos quando estivermos na pista".



O vienense de 52 anos continua: "Por um lado, temos de ser realistas quanto às hipóteses de vencer uma equipa que está um pouco à frente com estes regulamentos e que fez tudo bem nas duas últimas épocas, ao passo que nós não. Não há milagres neste desporto".



"Por outro lado, a nossa ambição é grande. A Red Bull Racing estabelece a fasquia que nós queremos ultrapassar. Não sei quando é que isso vai acontecer, não temos uma bola de cristal. Mas vamos descobrir em breve o quão à frente eles estão e que tarefa temos pela frente."



"Há um ditado que diz: 'Quando dói, não se esquece'. Penso que os últimos dois anos foram importantes para nos recentrarmos, recalibrarmos e reinventarmos em determinadas áreas."



"Nenhuma equipa desportiva ganhou todos os campeonatos de que fez parte. Isso é um facto. Penso que percorremos um longo caminho, mas também sabíamos que haveria uma altura em que as coisas se tornariam mais difíceis. E foi exatamente isso que aconteceu em 2022 e 2023. Mas isso também significa que é preciso mudar sem deitar fora todas as coisas boas que já existem na equipa. Queremos manter as partes boas e trabalhar nas coisas que precisamos de desenvolver mais".





Apresentações da Fórmula 1

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrain





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint