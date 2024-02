Le chef des moteurs Hywel Thomas : voici comment travaille Mercedes

Le développement des moteurs de Formule 1 est actuellement gelé, mais ceux qui pensent que l'on se tourne les pouces chez High Performance Powertrains (HPP) à Brixworth se trompent lourdement.

Le directeur général de HPP, Hywel Thomas, déclare : "À ce stade du cycle de réglementation, nous n'avons que des possibilités limitées de développer le groupe motopropulseur, c'est vrai. Cependant, nous sommes autorisés à améliorer la fiabilité si nécessaire et à sortir une nouvelle version du logiciel chaque année, nous avons donc travaillé sur ce point. Nous avons profité de l'occasion pour mettre à jour l'unité de puissance dans ces deux domaines".

"Malgré le gel du règlement, la fiabilité est un défi majeur pour tous les constructeurs. Si vous ne terminez pas une course, cela a un impact très négatif sur le championnat du monde, donc la fiabilité est toujours un sujet important. Et bien sûr, nous recherchons les millisecondes qui peuvent encore être trouvées dans le cadre du règlement".

"Un autre aspect qui complique les choses est le fait que le nombre d'heures au banc d'essai diminue d'année en année, car nous nous concentrons désormais davantage sur les règles de 2026".



En ce qui concerne la nouvelle Mercedes W15, Hywel Thomas explique : "L'équipe du groupe motopropulseur travaille très étroitement avec nos coéquipiers de Brackley pour s'assurer que nous prenons en compte toutes les modifications apportées à la voiture de notre côté. Le but est de s'assurer que les pièces ne s'entrechoquent pas soudainement et que les systèmes de refroidissement continuent de fonctionner correctement".



"Nous avons le banc d'essai de Brackley en permanence, ce qui nous aide à nous préparer pour le shakedown et les essais hivernaux. Nous voulons être prêts dès l'ouverture des portes du garage, car nous ne disposons que d'un temps limité pendant les trois jours à Bahreïn. Chaque tour est crucial, nous voulons donc maximiser notre kilométrage".



"Nous devons être ouverts à repousser nos propres limites. Il y a un bon proverbe qui dit : 'Si tu ne fais pas partie de la solution, tu fais partie du problème'. C'est ce que nous essayons de faire - faire partie de la solution. Cela signifie que chacun joue avec l'idée qu'il a fait partie du voyage lorsque la voiture arrive là où nous voulons qu'elle aille. D'ici là, nous apprendrons autant que les autres à chaque étape. C'est ce que signifie faire partie de l'équipe".



En 2026, une nouvelle génération de moteurs arrivera, avec une part accrue d'énergie électrique pour atteindre environ 475 CV.



Hywel Thomas parle de l'état d'avancement du développement chez HPP : "Les règles des prochaines années nous limitent volontairement, car de plus en plus de collaborateurs des domaines technique et opérationnel sont impliqués dans le projet 2026. C'est une période passionnante. Ces changements de règles se produisent environ tous les dix ans. Il y aura beaucoup de gens qui n'ont jamais vécu cela. Mais il y a aussi ceux d'entre nous qui en ont déjà fait l'expérience. Quelle que soit la façon dont on le considère, ces nouvelles règles donnent un coup de pouce à tout le monde".



"C'est une véritable opportunité de voir ce que l'on est capable de faire d'un point de vue technique. C'est une période merveilleuse. C'est un travail difficile et il y a beaucoup de revers, mais aussi des progrès. Mais au bout du compte, ce qui nous pousse à travailler sur un nouveau produit, c'est de mettre en œuvre certaines des idées que nous avons eues au fil des ans et de voir comment elles portent leurs fruits".



"Je trouve excellent d'avoir des règles qui ont attiré de nouveaux producteurs et qui ont un lien clair avec la pratique. Elles sont applicables à ce qui se passe chez Mercedes-Benz et dans nos domaines de recherche et de développement. Nous avons par exemple une répartition 50/50 entre le moteur à combustion et le côté véhicule électrique, et c'est une perspective fascinante. C'est une chance de présenter notre talent, notre innovation et les possibilités qu'offre le sport".





