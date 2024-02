Il responsabile dei motori Hywel Thomas: come funziona la Mercedes

Lo sviluppo dei motori di Formula 1 è attualmente congelato, ma chi pensa che la High Performance Powertrains (HPP) di Brixworth stia girando i pollici si sbaglia di grosso.

L'amministratore delegato della HPP, Hywel Thomas, afferma: "In questa fase del ciclo normativo, le opportunità di sviluppare ulteriormente la power unit sono limitate, è vero. Tuttavia, ci è consentito migliorare l'affidabilità laddove necessario e rilasciare una nuova versione del software ogni anno, quindi abbiamo lavorato su questo aspetto. Abbiamo colto l'opportunità di aggiornare l'unità di potenza in queste due aree".

"Nonostante i regolamenti congelati, l'affidabilità è una grande sfida per tutti i costruttori. Se non si riesce a finire una gara, questo ha un effetto molto negativo sul campionato, quindi l'affidabilità è sempre una questione importante. E naturalmente siamo alla ricerca di millisecondi che possano ancora essere trovati all'interno dei regolamenti".

"Un altro aspetto che complica le cose è il fatto che il numero di ore al banco di prova diminuisce di anno in anno, dato che ora ci stiamo concentrando maggiormente sulle regole del 2026".



Per quanto riguarda la nuova Mercedes W15, Hywel Thomas ha dichiarato: "Il team dei propulsori sta lavorando a stretto contatto con i nostri compagni di squadra a Brackley per garantire che si tenga conto di qualsiasi modifica alla vettura da parte nostra. Questo per garantire che le parti non si urtino improvvisamente e che i sistemi di raffreddamento continuino a funzionare correttamente".



"Abbiamo l'impianto di prova a Brackley sempre in funzione, il che ci aiuta a prepararci per lo shakedown e i test invernali. Vogliamo essere pronti non appena si aprono le porte del garage perché abbiamo solo una quantità limitata di tempo durante i tre giorni in Bahrain. Ogni giro è fondamentale, quindi vogliamo massimizzare il nostro chilometraggio".



"Dobbiamo essere aperti a superare i nostri limiti. C'è un bel detto che dice: 'Se non sei parte della soluzione, sei parte del problema'. È quello che stiamo cercando di fare: essere parte della soluzione. Ciò significa che tutti devono giocare con l'idea di aver fatto parte del viaggio quando l'auto arriverà dove vogliamo. Fino ad allora, impareremo come tutti gli altri a ogni passo del cammino. È questo che significa far parte della squadra".



Una nuova generazione di motori arriverà nel 2026, con una maggiore percentuale di energia elettrica fino a circa 475 CV.



Hywel Thomas sullo stato di sviluppo di HPP: "Le regole per i prossimi anni ci stanno deliberatamente limitando, poiché sempre più dipendenti delle aree tecniche e operative sono coinvolti nel progetto 2026. È un momento emozionante. Questi cambiamenti di regole avvengono ogni dieci anni circa. Ci saranno molte persone che non hanno mai vissuto questa esperienza. Ma ci sono anche quelli di noi che l'hanno già vissuto. Comunque la si guardi, queste nuove regole danno a tutti una spinta in più".



"È una vera opportunità per vedere cosa si può fare dal punto di vista tecnico. È un momento meraviglioso. È un lavoro duro e ci sono molte battute d'arresto, ma anche progressi. Ma alla fine ti spinge a lavorare su un nuovo prodotto, a realizzare alcune delle idee che abbiamo avuto nel corso degli anni e a vederle concretizzarsi".



"Penso che sia fantastico avere regole che hanno attratto nuovi costruttori e che hanno un chiaro legame con la pratica. Sono applicabili a ciò che accade in Mercedes-Benz e nelle nostre aree di ricerca e sviluppo. Ad esempio, abbiamo una ripartizione 50:50 tra il motore a combustione e il veicolo elettrico, e questa è una prospettiva affascinante. È un'occasione per mostrare il nostro talento, la nostra innovazione e le opportunità che questo sport offre".





Presentazioni di Formula 1

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint