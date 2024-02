Hywel Thomas, Diretor de Motores: Como funciona a Mercedes

O desenvolvimento dos motores de Fórmula 1 está atualmente congelado, mas quem pensa que a High Performance Powertrains (HPP), em Brixworth, está a fazer pouco caso, está muito enganado.

O Diretor-Geral da HPP, Hywel Thomas, afirma: "Nesta fase do ciclo de regulamentação, as oportunidades de desenvolvermos mais a unidade de potência são limitadas, é verdade. No entanto, estamos autorizados a melhorar a fiabilidade sempre que necessário e a lançar uma nova versão do software todos os anos, pelo que temos estado a trabalhar nesse sentido. Aproveitámos a oportunidade para atualizar a unidade de potência nestas duas áreas."

"Apesar dos regulamentos congelados, a fiabilidade é um grande desafio para todos os fabricantes. Se não terminarmos uma corrida, isso tem um efeito muito negativo no campeonato, pelo que a fiabilidade é sempre uma questão importante. E, claro, estamos à procura de milésimos de segundo que ainda possam ser encontrados dentro dos regulamentos."

"Outro aspeto que complica as coisas é o facto de o número de horas de dyno estar a diminuir de ano para ano, uma vez que estamos agora a concentrar-nos mais nas regras de 2026."



Em relação ao novo Mercedes W15, Hywel Thomas afirma: "A equipa de grupos motopropulsores está a trabalhar em estreita colaboração com os nossos colegas de equipa em Brackley para garantir que temos em conta quaisquer alterações ao carro do nosso lado. Isto é para garantir que as peças não chocam subitamente umas com as outras e que os sistemas de refrigeração continuam a funcionar corretamente."



"Temos a plataforma de testes em Brackley sempre a funcionar, o que nos ajuda a preparar o shakedown e o teste de inverno. Queremos estar prontos assim que as portas da garagem se abrirem, porque temos um tempo limitado durante os três dias no Bahrain. Cada volta é crucial, por isso queremos maximizar a nossa quilometragem."



"Temos de estar abertos a ultrapassar os nossos próprios limites. Há um bom ditado que diz: 'Se não és parte da solução, és parte do problema'. É isso que estamos a tentar fazer - ser parte da solução. Isso significa que todos jogam com a ideia de que terão feito parte da viagem quando o automóvel chegar onde queremos que chegue. Até lá, aprenderemos tanto como toda a gente em cada passo do caminho. É isso que significa fazer parte da equipa".



Uma nova geração de motores chegará em 2026, com uma maior proporção de energia eléctrica para cerca de 475 cv.



Hywel Thomas sobre o estado do desenvolvimento na HPP: "As regras para os próximos anos estão a restringir-nos deliberadamente, uma vez que cada vez mais funcionários das áreas técnicas e operacionais estão envolvidos no projeto 2026. É um momento emocionante. Estas mudanças de regras acontecem de dez em dez anos, mais ou menos. Haverá muitas pessoas que nunca passaram por isto antes. Mas também há aqueles de nós que já passaram por isso. Seja qual for o ponto de vista, estas novas regras dão um impulso a todos".



"É uma verdadeira oportunidade para ver o que se pode fazer do ponto de vista técnico. É um momento maravilhoso. É um trabalho árduo e há muitos contratempos, mas também progressos. Mas, em última análise, é um estímulo para trabalhar num novo produto, para concretizar algumas das ideias que tivemos ao longo dos anos e para as ver concretizadas."



"Penso que é ótimo ter regras que atraíram novos fabricantes e que têm uma ligação clara à prática. São aplicáveis ao que acontece na Mercedes-Benz e nas nossas áreas de investigação e desenvolvimento. Por exemplo, temos uma divisão de 50:50 entre o motor de combustão e o veículo elétrico, o que é uma perspetiva fascinante. É uma oportunidade para mostrar o nosso talento, a nossa inovação e as oportunidades que o desporto oferece".





