Toto Wolff, Lewis Hamilton: "Ferrari 2025 es sorprendente

Lewis Hamilton se irá a finales de 2024, el jefe se queda: Toto Wolff seguirá siendo director general y jefe de equipo de la escudería Mercedes de Fórmula 1 durante los próximos tres años.

En la presentación del nuevo Mercedes W15, el 14 de febrero, Toto Wolff declaró: "Sabíamos que nuestra asociación con Lewis llegaría a su fin algún día. Pensábamos que quizá a finales de 2025, así que el momento ha sido una sorpresa, pero respeto la decisión que ha afrontado y tomado."

"Nada ha cambiado para nosotros este año, nuestro enfoque sigue siendo el mismo. Tenemos dos pilotos excelentes. Con George Russell, tenemos un piloto rápido, con talento e inteligente al volante. Una base sólida para el futuro".



"En Lewis, tenemos a un múltiple campeón del mundo motivado, y queremos que su último año con nosotros sea lo más exitoso posible. Ambos pilotos han vivido las mismas experiencias en los últimos años y han aprendido importantes lecciones. Lo mismo se aplica al equipo. Ambos saben lo que tienen que hacer y eso es positivo para nosotros".



"Al mismo tiempo, también es una oportunidad emocionante para los próximos años. Tenemos la oportunidad de establecer la dirección futura y la estabilidad de nuestro dúo de pilotos para la próxima era de la Fórmula 1. Esto será crucial para que el equipo continúe su camino hacia la cima y nos tomaremos el tiempo necesario para hacerlo bien."



"Siempre seré parte de este equipo como accionista, pero siento que puedo hacer mi mejor contribución como Director del Equipo y Director General. El año pasado me dio la oportunidad de reflexionar sobre las áreas que puedo mejorar y eso fue importante para darme perspectiva para los próximos años. Tenemos claridad en los niveles superiores de la organización y esta estabilidad dará confianza al equipo".



Mercedes solo ha ganado un Gran Premio en los dos años de Fórmula 1 2022 y 2023, con George Russell en Brasil 2022. Toto Wolff: "La Fórmula 1 y el deporte profesional consisten en un desarrollo constante, y eso también conlleva contratiempos."



"Pero es importante recordar que podemos mirar hacia atrás en 10 o 20 años y decir que fue una época exitosa, a pesar de que tuvimos contratiempos. Para mí, es un caso de: Si te caes, te vuelves a levantar. Y eso es lo que más he aprendido en los últimos tres años: Se trata de la capacidad de reconocer lo que aprendemos cuando no alcanzamos nuestros objetivos, y ésa es la clave del éxito a largo plazo".



"Odiamos perder y eso es lo que nos motiva. Pero eso no significa que no podamos disfrutar del reto que tenemos ante nosotros resolviendo nuestros problemas y averiguando lo que tenemos que hacer como equipo. Todo forma parte del desarrollo".





Presentaciones de la Fórmula 1

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint