Toto Wolff, Lewis Hamilton : Ferrari 2025 surprenant

Lewis Hamilton partira fin 2024, le patron reste : Toto Wolff restera directeur général et chef d'équipe de l'écurie de Formule 1 de Mercedes pour les trois prochaines années.

Toto Wolff a déclaré dans le cadre de la présentation de la nouvelle Mercedes W15 le 14 février : "Nous savions que notre partenariat avec Lewis prendrait fin un jour. Nous pensions que ce serait peut-être fin 2025. Le moment a donc été surprenant, mais je respecte la décision à laquelle il a été confronté et qu'il a prise".

"Pour nous, rien n'a changé cette année, notre focalisation reste la même. Nous avons deux excellents pilotes. Avec George Russell, nous avons un pilote rapide, talentueux et intelligent derrière le volant. Une base solide pour l'avenir".



"Avec Lewis, nous avons un multiple champion du monde motivé et nous voulons que sa dernière année avec nous soit la plus réussie possible. Les deux pilotes ont vécu les mêmes expériences ces dernières années et ont appris des leçons importantes. Il en va de même pour l'équipe. Ils savent tous les deux ce qu'ils doivent faire, et c'est positif pour nous".



"En même temps, c'est aussi une opportunité excitante pour les années à venir. Nous avons l'opportunité de définir la direction future et la stabilité de notre duo de pilotes pour la prochaine ère de la Formule 1. Cela sera crucial pour la suite du parcours de l'équipe vers le sommet et nous prendrons le temps de bien faire les choses".



"En tant qu'associé, je ferai toujours partie de cette équipe, mais j'ai le sentiment que je peux apporter ma meilleure contribution en tant que chef d'équipe et directeur général. L'année écoulée m'a donné l'occasion de réfléchir aux domaines que je peux améliorer, et c'était important pour me donner une perspective pour les années à venir. Nous avons de la clarté aux plus hauts niveaux de l'organisation, et cette stabilité donnera confiance à l'équipe".



Mercedes n'a pu remporter qu'un seul Grand Prix au cours des deux années de Formule 1 2022 et 2023, avec George Russell au Brésil en 2022. Toto Wolff : "En Formule 1 et dans le sport professionnel, il s'agit d'une évolution constante, et cela implique aussi des revers".



"Mais il est important de se rappeler que dans 10 ou 20 ans, nous pourrons regarder en arrière et dire que c'était une période de succès, même si nous avons connu des revers. Pour moi, on dit : Quand on tombe, on se relève. Et c'est ce que j'ai le plus appris au cours de ces trois dernières années : Il s'agit de savoir reconnaître ce que nous apprenons lorsque nous n'atteignons pas nos objectifs, et c'est la clé du succès à long terme".



"Nous détestons perdre, et c'est ce qui nous motive. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas apprécier le défi qui nous attend en résolvant nos problèmes et en réfléchissant à ce que nous devons faire en tant qu'équipe. Tout cela fait partie du développement".





