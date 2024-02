Toto Wolff, Lewis Hamilton: Ferrari 2025 sorprendente

Lewis Hamilton se ne andrà alla fine del 2024, il capo resta: Toto Wolff rimarrà amministratore delegato e team principal della scuderia Mercedes di Formula 1 per i prossimi tre anni.

Parlando alla presentazione della nuova Mercedes W15 il 14 febbraio, Toto Wolff ha dichiarato: "Sapevamo che la nostra collaborazione con Lewis sarebbe giunta al termine un giorno. Pensavamo forse alla fine del 2025, quindi la tempistica è stata una sorpresa, ma rispetto la decisione che ha affrontato e preso".

"Quest'anno non è cambiato nulla per noi, il nostro obiettivo rimane lo stesso. Abbiamo due ottimi piloti. Con George Russell, abbiamo un pilota veloce, talentuoso e intelligente al volante. Una base solida per il futuro".



"Con Lewis abbiamo un pluricampione del mondo motivato e vogliamo che il suo ultimo anno con noi sia il più fruttuoso possibile. Entrambi i piloti hanno vissuto le stesse esperienze negli ultimi anni e hanno imparato lezioni importanti. Lo stesso vale per la squadra. Entrambi sanno cosa devono fare e questo è positivo per noi".



"Allo stesso tempo, è anche un'opportunità entusiasmante per i prossimi anni. Abbiamo la possibilità di definire la direzione futura e la stabilità del nostro duo di piloti per la prossima era della Formula 1. Questo sarà fondamentale per la squadra. Questo sarà fondamentale per il proseguimento del viaggio della squadra verso il vertice e ci prenderemo il tempo necessario per farlo al meglio".



"Farò sempre parte di questa squadra come azionista, ma sento di poter dare il mio miglior contributo come Team Principal e Amministratore Delegato. L'anno passato mi ha dato l'opportunità di riflettere sulle aree in cui posso migliorare e questo è stato importante per darmi una prospettiva per i prossimi anni. Abbiamo chiarezza ai vertici dell'organizzazione e questa stabilità darà fiducia alla squadra".



La Mercedes ha vinto un solo Gran Premio nei due anni di Formula 1 2022 e 2023, con George Russell in Brasile 2022. Toto Wolff: "La Formula 1 e lo sport professionistico si basano su uno sviluppo costante, e questo comporta anche delle battute d'arresto".



"Ma è importante ricordare che tra 10 o 20 anni potremo guardare indietro e dire che questo è stato un periodo di successo, anche se abbiamo avuto delle battute d'arresto. Per me, è un caso di: Se cadi, ti rialzi. E questo è ciò che ho imparato di più negli ultimi tre anni: Si tratta della capacità di riconoscere ciò che si impara quando non si raggiungono i propri obiettivi, e questa è la chiave del successo a lungo termine".



"Odiamo perdere ed è questo che ci spinge. Ma questo non significa che non possiamo goderci la sfida che abbiamo davanti risolvendo i nostri problemi e capendo cosa dobbiamo fare come squadra. Fa tutto parte dello sviluppo".





Presentazioni di Formula 1

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint