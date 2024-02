Toto Wolff, Lewis Hamilton: Ferrari 2025 surpreendente

Lewis Hamilton sairá no final de 2024, o patrão mantém-se: Toto Wolff continuará a ser Diretor-Geral e Chefe de Equipa da equipa de Fórmula 1 da Mercedes durante os próximos três anos.

Durante a apresentação do novo Mercedes W15, a 14 de fevereiro, Toto Wolff afirmou: "Sabíamos que a nossa parceria com o Lewis chegaria ao fim um dia. Pensámos que talvez no final de 2025, por isso o momento foi uma surpresa, mas respeito a decisão que ele tomou".

"Nada mudou para nós este ano, o nosso objetivo continua a ser o mesmo. Temos dois excelentes pilotos. Com George Russell, temos um piloto rápido, talentoso e inteligente ao volante. Uma base sólida para o futuro".



"No Lewis, temos um múltiplo campeão mundial motivado e queremos que o seu último ano connosco seja o mais bem sucedido possível. Ambos os pilotos tiveram as mesmas experiências nos últimos anos e aprenderam lições importantes. O mesmo se aplica à equipa. Ambos sabem o que têm de fazer e isso é positivo para nós".



"Ao mesmo tempo, é também uma oportunidade emocionante para os próximos anos. Temos a oportunidade de definir a direção futura e a estabilidade da nossa dupla de pilotos para a próxima era da Fórmula 1. Isto será crucial para a continuação da jornada da equipa até ao topo e vamos dedicar o tempo necessário para o fazer bem."



"Farei sempre parte desta equipa como acionista, mas sinto que posso dar o meu melhor contributo como Chefe de Equipa e Diretor Geral. O ano passado deu-me a oportunidade de refletir sobre as áreas que posso melhorar e isso foi importante para me dar uma perspetiva para os próximos anos. Temos clareza nos níveis mais altos da organização e esta estabilidade dará confiança à equipa."



A Mercedes só ganhou um Grande Prémio nos dois anos da Fórmula 1, 2022 e 2023, com George Russell no Brasil 2022. Toto Wolff: "A Fórmula 1 e o desporto profissional têm a ver com desenvolvimento constante, e isso também traz contratempos."



"Mas é importante lembrar que podemos olhar para trás daqui a 10 ou 20 anos e dizer que esta foi uma época de sucesso, apesar de termos tido contratempos. Para mim, é um caso de: Se cairmos, voltamos a levantar-nos. E foi isso que mais aprendi nos últimos três anos: Trata-se da capacidade de reconhecer o que aprendemos quando não atingimos os nossos objectivos, e essa é a chave para o sucesso a longo prazo."



"Detestamos perder e é isso que nos move. Mas isso não significa que não possamos desfrutar do desafio que temos pela frente, resolvendo os nossos problemas e descobrindo o que temos de fazer como equipa. Faz tudo parte do desenvolvimento."





