Fred Vasseur (Ferrari): Dolor por Sainz y Wolff

Al francés Frédéric Vasseur le latía el corazón en la garganta y le sudaban las manos: ése era probablemente el estado de ánimo cuando echó mano a su teléfono móvil. El jefe de la escudería Ferrari había dado un golpe de efecto: había logrado convencer a la superestrella de la Fórmula 1 Lewis Hamilton para que pilotara para Ferrari a partir de 2025. Y ahora Vasseur tenía que decírselo al jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, y a Carlos Sainz.

Vasseur dice: "Pueden imaginarse que fue un asunto bastante doloroso. Marcar el número de Toto fue tan difícil para mí como llamar a Carlos".

"Pero Carlos Sainz es un profesional hasta la médula. Entiende nuestra situación y sabe que tenemos una larga temporada por delante juntos. Tiene la oportunidad de hacer un buen año con nosotros. Y también se lo he dejado claro: Ferrari le apoya totalmente".

El campeón de Fórmula 1 Jacques Villeneuve señaló: "Carlos Sainz tendrá cero interés en ponerse al servicio de Ferrari. Le importa un bledo lo que quieran de él. Lo único que quiere ahora es exhibirse. Tiene que rendir bien para ser atractivo para otros equipos en 2025 e intentará dejar atrás a Leclerc".



Pero el timonel de Ferrari, Vasseur, afirma: "Estoy plenamente convencido de que Carlos lo dará todo por nosotros. Hemos trabajado mucho en el coche de carreras de 2024, y Carlos no desperdiciará sus oportunidades de pilotar un coche competitivo."



"Si queremos luchar por victorias, no podemos dejar que nada nos distraiga, ni siquiera la situación del piloto".



¿Qué dice Toto Wolff sobre la llamada de su compañero Vasseur? El austriaco explicó en su rueda de prensa posterior a la Hamilton Cup: "Tengo el mayor respeto por Fred, no sólo como director de carrera, sino sobre todo como amigo. Cuando se anunció que iba a asumir el cargo de director de equipo en Ferrari, me pareció obvio que haría todo lo posible por reforzar Ferrari. Y eso incluye no sólo empleados inteligentes, sino también los mejores pilotos posibles".





