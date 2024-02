Fred Vasseur (Ferrari) : douleur à cause de Sainz et Wolff

Le cœur battant à tout rompre, les mains moites, tel était probablement l'état d'esprit du Français Frédéric Vasseur lorsqu'il a saisi son téléphone portable. Le directeur de l'équipe Ferrari avait réussi un coup de maître : il avait réussi à convaincre la superstar de la Formule 1 Lewis Hamilton de courir pour Ferrari à partir de 2025. Et c'est ce que Vasseur devait maintenant annoncer aux chefs d'équipe Mercedes Toto Wolff et Carlos Sainz.

Vasseur déclare : "Vous pouvez à peu près imaginer que cela a été une affaire plutôt douloureuse. Composer le numéro de Toto, c'était aussi difficile que d'appeler Carlos".

"Mais Carlos Sainz est un professionnel jusqu'au bout des ongles. Il comprend notre situation et il sait que nous avons une longue saison devant nous ensemble. Il a l'opportunité de montrer une bonne année avec nous. Et je lui ai aussi fait comprendre que Ferrari était entièrement derrière lui".

Le champion de Formule 1 Jacques Villeneuve a fait remarquer : "Carlos Sainz n'aura aucun intérêt à se mettre au service de Ferrari. Ce qu'ils veulent de lui, il n'en a rien à faire. Tout ce qu'il cherche maintenant, c'est à se mettre en valeur. Il doit montrer de bonnes performances pour être attractif pour d'autres équipes en 2025, et il va essayer de laisser Leclerc derrière lui".



Mais le timonier de Ferrari, Vasseur, estime : "Je suis totalement convaincu que Carlos va se donner à fond pour nous. Nous avons beaucoup travaillé sur la voiture de course 2024 et Carlos ne perdra pas ses chances de courir avec une voiture compétitive".



"Si nous voulons nous battre pour des victoires, nous ne devons nous laisser distraire par rien, pas même par la situation du pilote".



Que pense Toto Wolff de l'appel de son pote Vasseur ? L'Autrichien a déclaré dans le cadre de sa conférence de presse après la Hamilton Cup : "J'ai le plus grand respect pour Fred, pas seulement en tant que manager de course, mais surtout en tant qu'ami. Lorsqu'il a été annoncé qu'il prendrait la tête de l'équipe Ferrari, il m'a semblé évident qu'il ferait tout pour renforcer Ferrari. Et cela ne passe pas seulement par des collaborateurs intelligents, mais aussi par les meilleurs pilotes possibles".





