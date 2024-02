Fred Vasseur (Ferrari): sofferenza per Sainz e Wolff

Il cuore del francese Frédéric Vasseur batteva in gola e le sue mani erano sudate: questo era probabilmente lo stato d'animo in cui si trovava quando ha preso il cellulare. Il boss della scuderia Ferrari aveva messo a segno un colpo: era riuscito a convincere la superstar della Formula 1 Lewis Hamilton a guidare la Ferrari dal 2025. Ora Vasseur ha dovuto informare il team boss della Mercedes, Toto Wolff, e Carlos Sainz.

Vasseur racconta: "Potete immaginare che si è trattato di una vicenda piuttosto dolorosa. Comporre il numero di Toto per me è stato difficile quanto chiamare Carlos".

"Ma Carlos Sainz è un professionista a tutti gli effetti. Capisce la nostra situazione e sa che ci aspetta una lunga stagione insieme. Ha l'opportunità di fare un buon anno con noi. E gli ho anche detto chiaramente che la Ferrari è al suo fianco".

Il campione di Formula 1 Jacques Villeneuve ha sottolineato: "Carlos Sainz non ha alcun interesse a mettersi al servizio della Ferrari. Non gliene può fregare di meno di quello che vogliono da lui. Tutto ciò che vuole ora è mettersi in mostra. Deve ottenere buoni risultati per essere attraente per le altre squadre nel 2025 e cercherà di lasciarsi Leclerc alle spalle".



Ma il timoniere della Ferrari Vasseur afferma: "Sono pienamente convinto che Carlos darà il massimo per noi. Abbiamo lavorato molto sulla macchina da corsa 2024 e Carlos non sprecherà la possibilità di guidare una macchina competitiva".



"Se vogliamo lottare per le vittorie, non possiamo permettere che qualcosa ci distragga, nemmeno la situazione dei piloti".



Cosa dice Toto Wolff della chiamata del suo compagno Vasseur? L'austriaco ha spiegato nella conferenza stampa dopo la Hamilton Cup: "Ho il massimo rispetto per Fred, non solo come direttore di gara, ma soprattutto come amico. Quando è stato annunciato che avrebbe assunto il ruolo di team principal della Ferrari, mi è parso ovvio che avrebbe fatto tutto il possibile per rafforzare la Ferrari. E questo include non solo dipendenti intelligenti, ma anche i migliori piloti possibili".





Presentazioni di Formula 1

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint