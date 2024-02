Fred Vasseur (Ferrari): Dor por causa de Sainz e Wolff

O coração do francês Frédéric Vasseur estava a bater na garganta e as suas mãos estavam suadas - era provavelmente esse o estado de espírito quando pegou no telemóvel. O chefe de equipa da Ferrari tinha conseguido um golpe de Estado - conseguiu convencer a superestrela da Fórmula 1 Lewis Hamilton a pilotar para a Ferrari a partir de 2025. E Vasseur tinha agora de contar ao chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, e a Carlos Sainz.

Vasseur diz: "Podem imaginar que foi um assunto bastante doloroso. Ligar para o número do Toto foi tão difícil para mim como ligar para o Carlos".

"Mas o Carlos Sainz é um profissional de corpo e alma. Ele compreende a nossa situação e sabe que temos uma longa época juntos pela frente. Ele tem a oportunidade de ter um bom ano connosco. E eu também deixei claro para ele - a Ferrari está totalmente com ele."

O campeão de Fórmula 1 Jacques Villeneuve salientou: "Carlos Sainz não terá qualquer interesse em colocar-se ao serviço da Ferrari. Ele não está nem aí para o que eles querem dele. Tudo o que ele quer agora é exibir-se. Ele tem que ter um bom desempenho para ser atraente para outras equipas em 2025 e vai tentar deixar Leclerc para trás".



Mas o chefe de equipa da Ferrari, Vasseur, afirma: "Estou plenamente convencido de que o Carlos vai dar tudo por nós. Trabalhámos muito no carro de corrida de 2024 e o Carlos não vai desperdiçar as suas hipóteses de conduzir um carro competitivo".



"Se queremos lutar pelas vitórias, não podemos deixar que nada nos distraia, nem mesmo a situação do piloto."



O que é que Toto Wolff diz sobre a chamada do seu companheiro Vasseur? O austríaco explicou na sua conferência de imprensa após a Taça Hamilton: "Tenho o maior respeito pelo Fred, não só como diretor de corrida, mas acima de tudo como amigo. Quando foi anunciado que ele ia assumir o cargo de chefe de equipa na Ferrari, era óbvio para mim que ele faria tudo o que pudesse para fortalecer a Ferrari. E isso inclui não só funcionários inteligentes, mas também os melhores pilotos possíveis".





Apresentações na Fórmula 1

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint