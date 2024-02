Fórmula 1 2024: Secretismo en lugar de Spice Girls

Hace años, las escuderías de Fórmula 1 intentaban superarse fuera de los circuitos con presentaciones aún más pomposas. Nunca olvidaremos cómo Mika Häkkinen y David Coulthard fueron dejados de lado descaradamente por las Spice Girls en 1997, cuando los alegres torbellinos prefirieron arrancar ellos mismos la tela de la nueva Flecha de Plata en el Alexandra Palace. Incluso el antiguo piloto de Mercedes Manfred von Brauchitsch, de 91 años, se quedó asombrado. Más tarde, Jamiroquai hizo vibrar a la multitud. El indestructible von Brauchitsch seguía cómodamente sentado con una cerveza en la zona VIP.

El veterano jefe del equipo Benetton, Flavio Briatore, hizo retumbar a sus pilotos Gerhard Berger y Jean Alesi sobre los adoquines de Taormina. La presentación tuvo lugar en el antiguo teatro de Sicilia.

La mayoría de los periodistas (entre ellos, un servidor) no pudieron ver nada porque estaban atrapados en un atasco. En 2001, Briatore presentó el coche y el piloto en Venecia, el escenario era el adecuado, pero desgraciadamente el tiempo no acompañó.

Incluso se presentó un Fórmula 1 en el venerable Royal Albert Hall de Londres y los talentosos artistas del Cirque du Soleil actuaron como telón de fondo para el nuevo caballo de batalla de Damon Hill y Ralf Schumacher; nadie tuvo que explicarle a Eddie Jordan lo que era un espectáculo.

Los mecánicos empujaban un nuevo Sauber y luego se quitaban alegremente el mono de trabajo... ¡y salían las bellas Sugababes (para deleite no sólo de los verdaderos mecánicos)! Eso fue en 2004.



El año anterior, Sauber presentó el popular evento "Art on Ice", en el que el patinaje artístico y la música se funden en un espectáculo sobrecogedor. El espectáculo sigue existiendo hoy en día, pero por desgracia no hay ningún piloto de GP sobre hielo.



En 2007, 50.000 aficionados acudieron en masa a Valencia cuando Lewis Hamilton y Fernando Alonso presentaron y pilotaron el nuevo McLaren, naturalmente en la joya arquitectónica que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Santiago Calatrava.



Inolvidable el jefe de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, que hipnotizó a cientos de invitados en Maranello con sus encendidos discursos, respaldado por la orgullosa plantilla con su producto, la nueva diosa roja.



Las presentaciones de los coches de carreras de Fórmula 1 solían tener verdadero glamour y picardía.



Hoy no queda mucho de eso. McLaren y Aston Martin presentaban sus coches brevemente en forma de película, al igual que Ferrari, con el lema: aquí está el nuevo coche, ahora vamos a ello.



En McLaren, las zonas delicadas apenas se reconocían en las fotos, y había buenas razones para que la tradicional escudería sólo publicara algunas imágenes desde cierta perspectiva.



Lando Norris, piloto de McLaren: "La Fórmula 1 es tan competitiva, ¿por qué mostrar nuestras cartas antes de tiempo? Si realmente quieren ver el coche, tendrán que esperar hasta Bahréin".



Andrea Stella, director del equipo McLaren: "Hemos visto que algunos equipos prescinden de las presentaciones clásicas del coche. Es cierto que de momento queremos pasar un poco desapercibidos. Y no somos los únicos".



El piloto de McLaren Oscar Piastri bromea: "Espera y verás: cuando lleguemos a la primera carrera, tendremos cohetes en los sidepods".





Presentaciones de la Fórmula 1

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint