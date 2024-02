Voitures de Formule 1 2024 : le secret plutôt que les Spice Girls

La Formule 1 connaît un changement : de plus en plus d'écuries renoncent à des présentations bombantes et montrent leurs voitures sur le web. Ces tentatives de garder le secret ont une bonne raison.

Il y a des années, les écuries de Formule 1 ont tenté de se surpasser en dehors des circuits, avec des présentations toujours plus pompeuses. On n'a pas oublié comment, en 1997, Mika Häkkinen et David Coulthard ont été poussés de côté par les Spice Girls, car les tourbillons chantants préféraient tirer eux-mêmes le drap de la nouvelle Flèche d'argent à l'Alexandra Palace. Même l'ancien pilote d'usine Mercedes Manfred von Brauchitsch, âgé de 91 ans, a été étonné. Plus tard, Jamiroquai a fait vibrer la foule. L'indestructible von Brauchitsch était alors encore confortablement assis dans la zone VIP avec une petite bière.

Flavio Briatore, qui a longtemps dirigé l'équipe Benetton, a fait rouler ses pilotes Gerhard Berger et Jean Alesi sur les pavés de Taormine. La présentation s'est ensuite déroulée dans le théâtre antique de Sicile.

La plupart des journalistes (y compris moi-même) n'ont rien vu, car ils étaient coincés dans le trafic. En 2001, Briatore a présenté la voiture et le pilote à Venise, le cadre était parfait, mais le temps n'était malheureusement pas de la partie.

Une voiture de Formule 1 a même été présentée dans le vénérable Royal Albert Hall de Londres et, pour encadrer le nouvel outil de travail de Damon Hill et Ralf Schumacher, les talentueux artistes du Cirque du Soleil se sont produits - un Eddie Jordan n'a pas eu besoin d'expliquer ce qu'est un spectacle.

Des mécaniciens poussant une nouvelle Sauber, puis s'extirpant avec délectation de leurs combinaisons, pour laisser apparaître (à la grande joie des vrais mécaniciens, mais pas seulement) de jolies Sugababes ! C'était en 2004.



L'année précédente, Sauber avait présenté "Art on Ice" dans le cadre d'une manifestation très appréciée, où le patinage artistique et la musique se mêlaient pour former un spectacle époustouflant. Le spectacle existe encore aujourd'hui, mais pas une voiture de course sur glace.



En 2007, 50.000 fans ont afflué à Valence lorsque Lewis Hamilton et Fernando Alonso ont présenté et piloté la nouvelle McLaren, bien entendu dans le joyau architectural qu'est la Ciudad de las Artest y las Ciencas de Santiago Calatrava.



On n'oubliera pas non plus le patron de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, qui a captivé des centaines d'invités à Maranello avec ses discours enflammés, avec en arrière-plan la fière équipe et son produit, la nouvelle déesse rouge.



Autrefois, les présentations des voitures de Formule 1 avaient vraiment du glamour et du poivre.



Aujourd'hui, il n'en reste pas grand-chose. McLaren et Aston Martin présentaient brièvement leurs voitures sous la forme d'un film, tout comme Ferrari, avec pour devise - voilà la nouvelle voiture, et maintenant, laissez-nous travailler en paix.



Chez McLaren, les surfaces délicates étaient à peine visibles sur les photos, et il y avait des raisons pour lesquelles l'écurie de course traditionnelle n'avait autorisé que quelques images sous une certaine perspective.



Lando Norris, pilote chez McLaren : "La Formule 1 est tellement compétitive, pourquoi devrions-nous nous dévoiler si tôt ? Si vous voulez vraiment voir la voiture, vous devrez attendre Bahreïn".



Andrea Stella, directeur de l'équipe McLaren : "Nous avons vu certaines équipes renoncer à des présentations classiques de voitures. Il est vrai que nous voulons actuellement rester un peu sous le radar. Et nous ne sommes pas les seuls".



Le pilote McLaren Oscar Piastri plaisante : "Attendez un peu - quand nous arriverons à la première course, nous aurons des fusées dans les caissons latéraux".





Présentations de la Formule 1

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint