Auto di Formula 1 2024: segretezza al posto delle Spice Girls

Anni fa, le scuderie di Formula 1 cercavano di superarsi fuori dalla pista con presentazioni ancora più pompose. È difficile dimenticare come Mika Häkkinen e David Coulthard siano stati sfacciatamente messi da parte dalle Spice Girls nel 1997, mentre le vorticose fanciulle preferivano tirare loro stesse la stoffa della nuova Freccia d'Argento ad Alexandra Palace. Persino l'ex pilota della Mercedes Manfred von Brauchitsch, 91 anni, rimase a bocca aperta. Più tardi, i Jamiroquai hanno fatto scatenare la folla. L'indistruttibile von Brauchitsch era ancora comodamente seduto con una birra nell'area VIP.

Il boss di lunga data del team Benetton, Flavio Briatore, ha lasciato che i suoi piloti Gerhard Berger e Jean Alesi si scatenassero sui ciottoli di Taormina. La presentazione si è poi svolta nell'antico teatro siciliano.

La maggior parte dei giornalisti (compreso il sottoscritto) non ha potuto assistere a nulla di tutto ciò perché bloccati nel traffico. Nel 2001, Briatore ha presentato l'auto e il pilota a Venezia: l'ambientazione era giusta, ma purtroppo il tempo non è stato clemente.

Una vettura di Formula 1 è stata presentata anche nella venerabile Royal Albert Hall di Londra, e i talentuosi artisti del Cirque du Soleil si sono esibiti come sfondo per il nuovo cavallo di battaglia di Damon Hill e Ralf Schumacher: nessuno ha dovuto spiegare a Eddie Jordan cosa fosse uno spettacolo.

Meccanici che spingono una nuova Sauber e poi si tolgono allegramente la tuta da lavoro: escono le graziose Sugababes (per la gioia non solo dei veri meccanici)! Questo accadeva nel 2004.



L'anno prima, Sauber aveva presentato il popolare evento "Art on Ice", in cui pattinaggio artistico e musica si fondono in uno spettacolo mozzafiato. Lo spettacolo esiste ancora oggi, ma purtroppo non un pilota GP sul ghiaccio.



Nel 2007, 50.000 fan si sono riversati a Valencia quando Lewis Hamilton e Fernando Alonso hanno presentato e guidato la nuova McLaren, naturalmente in quel gioiello architettonico che è la Ciudad de las Artest y las Ciencas di Santiago Calatrava.



Indimenticabile il boss della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, che ha ipnotizzato centinaia di ospiti a Maranello con i suoi discorsi infuocati, supportato dalle orgogliose maestranze con il loro prodotto, la nuova dea rossa.



Un tempo le presentazioni delle auto da corsa di Formula 1 avevano un vero e proprio glamour e un po' di pepe.



Oggi non ne rimane molto. La McLaren e l'Aston Martin hanno presentato le loro auto brevemente sotto forma di filmato, così come la Ferrari, con il motto: "Ecco la nuova auto, ora andiamo avanti".



Per quanto riguarda la McLaren, le aree delicate erano a malapena riconoscibili nelle foto, e c'erano buone ragioni per cui la tradizionale squadra corse ha rilasciato solo alcune immagini da una certa prospettiva.



Il pilota della McLaren Lando Norris: "La Formula 1 è così competitiva, perché dovremmo mostrare le nostre carte in anticipo? Se volete davvero vedere la macchina, dovrete aspettare fino al Bahrain".



Andrea Stella, Team Principal della McLaren: "Abbiamo visto che alcuni team fanno a meno delle classiche presentazioni delle vetture. È vero che al momento vogliamo rimanere un po' al di sotto dei radar. E non siamo gli unici".



Il pilota della McLaren Oscar Piastri scherza: "Aspettate e vedrete: quando arriveremo alla prima gara, avremo dei razzi nei sidepod".





Presentazioni di Formula 1

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint