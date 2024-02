Carros de Fórmula 1 2024: secretismo em vez de Spice Girls

Há alguns anos, as equipas de Fórmula 1 tentavam superar-se fora da pista com apresentações ainda mais pomposas. É difícil esquecer como Mika Häkkinen e David Coulthard foram descaradamente postos de lado pelas Spice Girls em 1997, quando as raparigas preferiram puxar elas próprias o pano da nova Flecha de Prata no Alexandra Palace. Até o antigo piloto da Mercedes, Manfred von Brauchitsch, de 91 anos, ficou espantado. Mais tarde, os Jamiroquai agitaram a multidão. O indestrutível von Brauchitsch ainda estava confortavelmente sentado a beber uma cerveja na área VIP.

O chefe de equipa de longa data da Benetton, Flavio Briatore, deixou que os seus pilotos Gerhard Berger e Jean Alesi percorressem as pedras da calçada de Taormina. A apresentação teve lugar no antigo teatro da Sicília.

A maioria dos repórteres (incluindo o meu) não chegou a ver nada porque ficaram presos no trânsito. Em 2001, Briatore apresentou o carro e o piloto em Veneza, o cenário era o ideal, mas infelizmente o tempo não colaborou.

Um carro de Fórmula 1 chegou mesmo a ser apresentado no venerável Royal Albert Hall, em Londres, e os talentosos artistas do Cirque du Soleil actuaram como pano de fundo para o novo cavalo de batalha de Damon Hill e Ralf Schumacher - ninguém teve de explicar a Eddie Jordan o que era um espetáculo.

Mecânicos a empurrarem um novo Sauber e a tirarem alegremente os seus fatos-macaco - apareceram as bonitas Sugababes (para deleite de mais do que apenas os verdadeiros mecânicos)! Isto passou-se em 2004.



No ano anterior, a Sauber apresentou o popular evento "Art on Ice", em que a patinagem artística e a música se fundem num espetáculo de cortar a respiração. O espetáculo ainda existe hoje, mas infelizmente não há um piloto de GP no gelo.



Em 2007, 50.000 fãs acorreram a Valência quando Lewis Hamilton e Fernando Alonso apresentaram e conduziram o novo McLaren, naturalmente na joia arquitetónica que é a Ciudad de las Artest y las Ciencas de Santiago Calatrava.



O inesquecível chefe da Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, que hipnotizou centenas de convidados em Maranello com os seus discursos inflamados, apoiado pela orgulhosa força de trabalho com o seu produto, a nova deusa vermelha.



As apresentações dos carros de corrida de Fórmula 1 costumavam ter um verdadeiro glamour e tempero.



Hoje em dia, já não há muito disso. A McLaren e a Aston Martin apresentaram os seus carros brevemente sob a forma de um filme, tal como a Ferrari, com o lema - aqui está o novo carro, agora vamos a isso.



Na McLaren, as zonas delicadas eram pouco visíveis nas fotografias e houve boas razões para que a tradicional equipa de corridas apenas divulgasse algumas imagens de uma determinada perspetiva.



Lando Norris, piloto da McLaren: "A Fórmula 1 é tão competitiva, porque é que havemos de mostrar as nossas cartas logo no início? Se querem mesmo ver o carro, terão de esperar até ao Bahrain".



Andrea Stella, Diretor de Equipa da McLaren: "Vimos que algumas equipas dispensam as apresentações dos carros clássicos. É verdade que, de momento, queremos manter-nos um pouco fora do radar. E não somos os únicos."



O piloto da McLaren, Oscar Piastri, brinca: "Esperem e vejam - quando chegarmos à primeira corrida, vamos ter foguetões nos sidepods."





