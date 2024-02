Alex Wurz: "Momentos clave de mi vida"

Una mañana en Le Mans en la carpa de Toyota. Estamos en 2016 y los equipos oficiales de Porsche, Audi y Toyota se disputan la victoria final. Por primera vez, el austriaco Alex Wurz ya no está al volante, sino que asesora a los japoneses. De repente, sale el Porsche líder con el número de salida 1. Los aplausos estallan en la carpa Toyota.

Alex Wurz se levanta, se endereza y toma la palabra: "¿Se han vuelto todos completamente estúpidos aquí? ¿No sabían lo duro que se esforzaban todos por ganar, amigos y adversarios por igual? Qué falta de respeto aplaudir la desgracia de un adversario".

Un silencio avergonzado, la toma de conciencia, una lección de vida para VIPs, invitados y miembros del equipo por igual.

Un momento clásico de Wurz: defender el deporte, la equidad, las carreras, el conjunto.



En SPEEDWEEK.com, describe las señales más privadas de su vida en su 50 cumpleaños.





Momento 1: La chispa inicial

"Aún era un niño cuando mi primo, el futuro piloto de sidecar Michi Grabmüller, me enseñó su bicicleta BMX. Me dijo que competiría en una carrera con ella. Tenía que tener una BMX así y, cuando por fin llegó, me motivó como nada en mi joven vida. Me convertí en campeón del mundo con ella a los 12 años. El BMX me enseñó que hay que darlo todo, más que nadie, para ganar".





Momento 2: Le Mans

"Sólo por suerte conseguí un test de última hora en el Porsche de Reinhold Joest en Le Mans en 1996. Cuando llegué al circuito de Paul Ricard por la tarde, la prueba de 24 horas ya estaba en marcha. No conocía el circuito ni el coche, pero el director del equipo me dijo: 'Un piloto se ha puesto enfermo, ya puedes empezar'. Mi objeción de que nunca había conducido de noche tampoco ayudó. 'No importa, olvídate de los tiempos, lo importante es que el coche circule de noche'. Todo fue muy improvisado, con muy poca antelación. Un colega me explicó la pista, luego simplemente salí con el coche..."



"Después de cinco vueltas, era más rápido que todos los demás pilotos hasta el momento. No tengo ni idea de cómo sucedió. Fue un momento clave en mi carrera deportiva, porque Joest quedó tan impresionado por mi rendimiento en esta prueba que me dieron el cockpit para las 24 Horas de Le Mans. Sin el compromiso y la victoria final allí con Davy Jones y Manuel Reuter, probablemente nunca habría llegado a la Fórmula 1, o quizás nunca me habría convertido en piloto profesional".





Momento 3: Prueba de Fórmula 1

"Ganar las 24 Horas de Le Mans me dio la oportunidad de hacer un test de Fórmula 1 con Benetton. Inmediatamente fui más rápido que el piloto titular Jean Alesi. También me acerqué enseguida al tiempo de mi compatriota Gerhard Berger. Al igual que con Joest, tuve esta oportunidad y la aproveché al máximo. Deportivamente, fueron los dos momentos clave que han marcado mi vida con todo lo que ello conlleva: perspicacia, previsión, contactos. Mi vida sigue basándose en eso hasta el día de hoy".





Momento 4: Entrenamiento de técnica de equitación

"Mi padre Franz, tricampeón de Europa de Rallycross, desarrolló cursos de técnica de conducción a partir de cero tras su carrera deportiva y los convirtió en el estándar mundial. Eso me demostró que se pueden reinventar las cosas: una experiencia inspiradora. Yo estuve allí de niño y le ayudé en el centro de técnica de conducción".



"Más importante que el dinero de bolsillo que gané fue lo que aprendí sobre la interacción entre el piloto, los neumáticos, el coche y la superficie de la carretera. Eso me ayudó mucho más adelante. Aprendí de los instructores cómo explican a los participantes lo que ocurre en el coche. En principio, es el mismo juego que entre los pilotos de carreras y los ingenieros. Ya entonces interioricé el aspecto científico de la conducción".





Momento 5: Diagramas con Toto

"Toto Wolff y yo tenemos una larga historia y amistad. Fuimos compañeros de equipo en la Fórmula Ford. Años después, nos sentamos en una taberna de Barcelona y hablamos de nuestras vidas desde el camión en Lechner Racing hasta ahora. Comparamos nuestros balances bancarios y nuestros ingresos".



"Nos analizamos mutuamente con total transparencia y empecé a dibujar gráficos de burbujas: Cuántas cosas hago en la vida, cuánto tiempo les dedico y cuánto dinero sale de ello. Luego él hizo lo mismo con su negocio. Cuando comparamos las burbujas, no podíamos entender el tamaño de las de cada uno, hasta que resultó que Toto había dibujado la suya por ingresos o ingresos potenciales, y yo había dibujado la mía por tiempo dedicado".



"Incluso hoy, trabajo principalmente según el principio del tiempo empleado. Pero entonces me di cuenta de que el impulso interior de cada persona es diferente. Eso es genial y está bien. El día con Toto en la taberna me enseñó a pensar desde la perspectiva de la otra persona".





Momento 6: Entrenamiento con Toni

"Conocer a Toni Mathis y entrenar con él durante muchos años me ha marcado. El hombre de Vorarlberg es mucho más que un entrenador para el cuerpo. Me enseñó muchas cosas que pude llevar conmigo en el camino de mi vida. Hoy sé que mis hijos Charlie y Oscar, pilotos de carreras, están en las mejores manos con él. Una vez conocí a Markus Rainer, un ciclista de montaña del Tirol del Sur, a través de Toni. Juntos fundamos Rainer-Wurz, uno de los equipos de carreras con más éxito en la Copa del Mundo de Ciclismo de Montaña durante muchos años. Fueron megaépocas en mi vida".





Momento eterno: Julia

"Mi mujer Julia, a la que conocí como piloto de carreras en el Benetton de Fórmula 1, es el centro de mi vida. Soy un hombre de familia, nuestra familia es increíblemente valiosa para mí. ¿Qué es la vida? Me respondo así a esta pregunta: mi propósito en este mundo es tener descendencia y transmitir valores, objetivos y sentido del deber para que nuestro mundo y nuestra vida puedan seguir adelante".