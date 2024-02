Alex Wurz : "Les moments clés de ma vie

Une matinée au Mans sous la tente Toyota. Nous sommes en 2016, les équipes d'usine de Porsche, Audi et Toyota se battent pour la victoire finale. Pour la première fois, l'Autrichien Alex Wurz n'est plus lui-même au volant, mais se trouve sur place à titre de conseiller pour les Japonais. Soudain, la Porsche numéro 1, en tête, sort de la piste. Des applaudissements retentissent dans la tente Toyota.

Alex Wurz se lève alors, se redresse de toute sa hauteur et prend la parole : "Est-ce que tout le monde est devenu complètement stupide ici ? S'ils ne savent pas à quel point tout le monde travaille dur pour la victoire, amis et adversaires confondus. Que c'est un manque de respect que d'applaudir la malchance d'un adversaire.

Silence gêné, prise de conscience, une leçon de vie pour les VIP, les invités et les membres de l'équipe.

Un moment classique pour Wurz : se lever pour le sport, pour le fair-play, pour le racing, pour le grand tout.



Sur SPEEDWEEK.com, à l'occasion de son 50e anniversaire, il décrit des repères très privés de sa vie.





Moment 1 : l'étincelle initiale

"J'étais encore un enfant lorsque mon cousin, le futur pilote de side-car Michi Grabmüller, m'a montré son vélo BMX. Il m'a dit qu'il allait participer à une course avec. Il me fallait un BMX comme ça, et quand il est arrivé, il m'a motivé comme jamais auparavant dans ma jeune vie. À 12 ans, je suis devenu champion du monde. Le BMX m'a appris qu'il fallait tout donner, plus que les autres, pour gagner".





Moment 2 : Le Mans

"Ce n'est que par chance que j'ai obtenu à la dernière minute un essai dans la Porsche du Mans de Reinhold Joest en 1996. Lorsque je suis arrivé le soir sur le circuit de Paul Ricard, les essais de 24 heures étaient déjà en cours. Je ne connaissais ni le circuit ni la voiture, mais le manager de l'équipe m'a dit : 'Un pilote est tombé malade, tu peux partir dès maintenant'. Même mon objection selon laquelle je n'avais jamais roulé de nuit n'a pas porté ses fruits. Peu importe, oublie les horaires, l'essentiel est que la voiture roule toute la nuit. Tout était très improvisé, à la dernière minute. Un collègue m'a expliqué le circuit, puis je suis sorti...".



"Après cinq tours, j'étais plus rapide que tous les autres pilotes. Je ne sais pas comment j'ai fait. Cela a été un moment clé dans ma carrière sportive, car Joest a été tellement impressionné par ma performance lors de ce test qu'ils m'ont donné le cockpit pour les 24 heures du Mans. Sans l'engagement et la victoire finale là-bas avec Davy Jones et Manuel Reuter, je ne serais probablement jamais arrivé en Formule 1 - ou peut-être même jamais devenu pilote de course professionnel".





Moment 3 : Test de Formule 1

"Grâce à ma victoire aux 24 heures du Mans, j'ai eu la chance de faire un essai en Formule 1 chez Benetton. Là, j'ai tout de suite été plus rapide que le pilote titulaire Jean Alesi. J'ai également pu me rapprocher du temps de mon compatriote Gerhard Berger. Comme chez Joest, j'ai eu cette chance et je l'ai saisie. Sur le plan sportif, ce sont les deux moments clés qui ont marqué ma vie, avec tout ce que cela implique : perspicacité, vision, contacts. C'est sur cette base que ma vie s'est construite jusqu'à aujourd'hui".





Moment 4 : Entraînement à la technique de conduite

"Après sa carrière sportive, mon père Franz, triple champion d'Europe de rallye-cross, a développé des cours de technique de conduite quasiment de A à Z et en a fait un standard mondial. Cela m'a montré que l'on peut réinventer les choses - une expérience inspirante. Enfant, je l'ai suivi de près et je l'ai aidé au centre de technique de conduite".



"Plus important que l'argent de poche que j'ai ainsi gagné, c'est ce que j'ai appris sur l'interaction entre le conducteur, les pneus, la voiture et la route. Cela m'a beaucoup servi par la suite. J'ai appris des instructeurs comment ils expliquaient aux participants ce qui se passait dans la voiture. En principe, c'est le même jeu qu'entre les pilotes de course et les ingénieurs. Le côté scientifique de la conduite automobile, je l'avais déjà assimilé à l'époque".





Moment 5 : Diagrammes avec Toto

"Toto Wolff et moi sommes liés par une longue histoire commune et une amitié. Autrefois, nous étions coéquipiers en Formule Ford. Des années plus tard, nous étions assis dans une taverne à Barcelone et nous parlions de notre vie depuis le camion chez Lechner Racing jusqu'à maintenant. Nous avons comparé nos soldes de compte et nos revenus".



"Nous nous sommes analysés l'un l'autre de manière totalement transparente et j'ai commencé à tracer des graphiques à bulles : Combien de choses je fais dans la vie, combien de temps j'y consacre et combien d'argent j'en retire. Puis il a fait la même chose pour son entreprise. Lorsque nous avons comparé les bulles, nous ne pouvions pas comprendre la taille de chacune d'entre elles - jusqu'à ce qu'il s'avère que Toto avait dessiné la sienne en fonction de ses revenus ou de ses revenus potentiels, et moi en fonction du temps passé".



"Aujourd'hui encore, je travaille en premier lieu selon le principe du temps passé. Mais à l'époque, j'ai réalisé que la motivation interne est différente pour chacun. C'est aussi très cool et très bien comme ça. La journée passée avec Toto à la taverne m'a appris à penser aussi du point de vue de l'autre".





Moment 6 : Entraînement avec Toni

"Avoir fait la connaissance de Toni Mathis et m'être entraîné avec lui pendant de longues années, cela m'a marqué. Le Vorarlberg est bien plus qu'un simple entraîneur pour le corps. Il m'a montré beaucoup de choses que j'ai pu emporter avec moi sur mon chemin de vie. Aujourd'hui, je sais que mes fils pilotes Charlie et Oscar sont entre de bonnes mains avec lui. Grâce à Toni, j'ai fait la connaissance de Markus Rainer, un vététiste du Tyrol du Sud. Ensemble, nous avons fondé Rainer-Wurz, qui a été pendant de nombreuses années l'une des équipes de course les plus performantes de la Coupe du monde de VTT. Ce furent des méga-périodes dans ma vie".





Moment éternel : Julia

"Ma femme Julia, que j'ai rencontrée en tant que pilote de course chez Benetton en Formule 1, est le centre de ma vie. Je suis un homme de famille, notre famille m'est incroyablement précieuse. Quel est le but de la vie ? Je réponds à cette question de la manière suivante : ma raison d'être dans ce monde est de produire une descendance et de lui transmettre des valeurs, des objectifs et le sens du devoir, afin que notre monde et la vie continuent".