Alex Wurz: "I momenti più importanti della mia vita

In esclusiva su SPEEDWEEK.com, l'austriaco descrive i punti di svolta della sua carriera, giusto in tempo per il suo 50° compleanno. Che cosa lo ha plasmato e lo ha reso una forza da non sottovalutare nel motorsport?

Una mattinata a Le Mans nella tenda Toyota. È il 2016 e i team Porsche, Audi e Toyota si contendono la vittoria assoluta. Per la prima volta, l'austriaco Alex Wurz non è più al volante in prima persona, ma è sul posto in veste di consulente per i giapponesi. Improvvisamente, la Porsche di testa, con il numero di partenza 1, esce. Nella tenda Toyota scoppia un applauso.

Alex Wurz si alza in piedi, si raddrizza e prende la parola: "Sono diventati tutti completamente stupidi qui? Non sapevano quanto tutti si stavano impegnando per vincere, amici e avversari? Che cosa irrispettosa è applaudire la sfortuna di un avversario".

Un silenzio imbarazzato, una presa di coscienza, una lezione di vita per VIP, ospiti e membri della squadra.

Un classico momento Wurz: difendere lo sport, la correttezza, le corse, il quadro generale.



Su SPEEDWEEK.com descrive i momenti più intimi della sua vita nel giorno del suo 50° compleanno.





Momento 1: la scintilla iniziale

"Ero ancora un bambino quando mio cugino, il futuro pilota di sidecar Michi Grabmüller, mi mostrò la sua bicicletta BMX. Mi disse che avrebbe partecipato a una gara con quella bici. Dovevo avere una BMX come quella e quando finalmente arrivò, mi motivò come mai prima nella mia giovane vita. A 12 anni sono diventato campione del mondo con quella bici. La BMX mi ha insegnato che per vincere bisogna dare tutto, più di chiunque altro".





Momento 2: Le Mans

"Solo per fortuna sono riuscito a fare un test all'ultimo minuto sulla Porsche di Reinhold Joest a Le Mans nel 1996. Quando sono arrivato al circuito di Paul Ricard la sera, il test di 24 ore era già in corso. Non conoscevo né la pista né la macchina, ma il team manager mi disse: "Un pilota si è ammalato, puoi iniziare ora". Anche la mia obiezione di non aver mai guidato di notte non è stata d'aiuto. Non importa, dimenticate i tempi, l'importante è che l'auto guidi di notte". È stato tutto molto improvvisato, con un preavviso incredibilmente breve. Un collega mi ha spiegato il tracciato, poi sono partito...".



"Dopo cinque giri, ero più veloce di tutti gli altri piloti. Non ho idea di come sia successo. È stato un momento chiave della mia carriera sportiva, perché Joest è rimasto così impressionato dalle mie prestazioni in questo test che mi ha affidato l'abitacolo per la 24 Ore di Le Mans. Senza l'impegno e la vittoria assoluta con Davy Jones e Manuel Reuter, probabilmente non sarei mai arrivato in Formula 1, o forse non sarei mai diventato un pilota professionista".





Momento 3: test di Formula 1

"La vittoria alla 24 Ore di Le Mans mi ha dato la possibilità di fare un test di Formula 1 con la Benetton. Sono stato subito più veloce del pilota abituale Jean Alesi. Mi sono anche avvicinato subito al tempo del mio connazionale Gerhard Berger. Come con Joest, ho avuto questa possibilità e l'ho sfruttata al meglio. In termini sportivi, questi sono stati i due momenti chiave che hanno plasmato la mia vita con tutto ciò che ne consegue: intuizione, lungimiranza, contatti. La mia vita si basa ancora oggi su questo".





Momento 4: l'allenamento della tecnica di equitazione

"Mio padre Franz, tre volte campione europeo di rallycross, dopo la sua carriera sportiva ha sviluppato da zero dei corsi di tecnica di guida, facendoli diventare lo standard mondiale. Questo mi ha dimostrato che si possono reinventare le cose: un'esperienza stimolante. Ero lì da bambino e lo aiutavo nel centro di tecnica di guida".



"Più importante della paghetta che ho guadagnato è stato quello che ho imparato sull'interazione tra pilota, pneumatici, auto e fondo stradale. Questo mi ha aiutato molto in seguito. Ho imparato dagli istruttori come spiegano ai partecipanti cosa succede in macchina. In linea di principio, è lo stesso gioco tra piloti e ingegneri. Già allora avevo interiorizzato l'aspetto scientifico della guida".





Momento 5: i diagrammi con Toto

"Io e Toto Wolff abbiamo una lunga storia e un'amicizia. Un tempo eravamo compagni di squadra in Formula Ford. Anni dopo, ci siamo seduti in una taverna di Barcellona e abbiamo parlato delle nostre vite dal camion alla Lechner Racing fino a oggi. Abbiamo confrontato i nostri bilanci bancari e le nostre entrate".



"Ci siamo analizzati in modo completamente trasparente e ho iniziato a disegnare diagrammi a bolle: Quante cose faccio nella vita, quanto tempo ci dedico e quanti soldi ne escono. Poi lui ha fatto lo stesso per la sua attività. Quando abbiamo confrontato le bolle, non riuscivamo a capire le dimensioni delle rispettive bolle, finché non è emerso che Toto aveva disegnato la sua in base al reddito o al reddito potenziale, mentre io avevo disegnato la mia in base al tempo impiegato".



"Ancora oggi, lavoro principalmente secondo il principio del tempo speso. Ma allora ho capito che la spinta interiore di ognuno è diversa. Questo è molto bello e va bene. La giornata con Toto nella taverna mi ha insegnato a pensare dalla prospettiva dell'altro".





Momento 6: allenamento con Toni

"Conoscere Toni Mathis e allenarmi con lui per molti anni mi ha formato. L'uomo del Vorarlberg è molto più di un semplice allenatore del corpo. Mi ha mostrato molte cose che ho potuto portare con me nel mio percorso di vita. Oggi so che i miei figli piloti Charlie e Oscar sono in ottime mani con lui. Attraverso Toni ho conosciuto Markus Rainer, un mountain biker altoatesino. Insieme abbiamo fondato la Rainer-Wurz, una delle squadre di maggior successo nella Coppa del Mondo di Mountain Bike per molti anni. Quelli sono stati tempi mega della mia vita".





Momento eterno: Julia

"Mia moglie Julia, che ho conosciuto come pilota della Benetton in Formula 1, è il centro della mia vita. Sono un uomo di famiglia, la nostra famiglia è incredibilmente preziosa per me. Che cos'è la vita? A questa domanda rispondo così: il mio scopo in questo mondo è generare una prole e trasmettere valori, obiettivi e senso del dovere affinché il nostro mondo e la nostra vita possano andare avanti".