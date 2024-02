Alex Wurz: "Momentos-chave da minha vida"

Em exclusivo no SPEEDWEEK.com, o austríaco descreve os pontos de viragem na sua carreira, mesmo a tempo do seu 50º aniversário. O que é que o moldou e o tornou uma força a ter em conta no desporto automóvel?

Uma manhã em Le Mans na tenda da Toyota. O ano é 2016 e as equipas de trabalho da Porsche, Audi e Toyota lutam pela vitória geral. Pela primeira vez, o austríaco Alex Wurz já não está ao volante, mas está no local como consultor dos japoneses. De repente, o Porsche líder com o número de partida 1 sai da pista. Os aplausos irrompem na tenda da Toyota.

Alex Wurz levanta-se, endireita-se e toma a palavra: "Ficaram todos completamente malucos? Não sabiam que todos estavam a trabalhar arduamente para ganhar, tanto os amigos como os adversários? É uma falta de respeito aplaudir a desgraça de um adversário.

Um silêncio envergonhado, a tomada de consciência, uma lição de vida para os VIP, os convidados e os membros da equipa.

Um momento clássico de Wurz: defender o desporto, a equidade, as corridas, o que é importante.



Em SPEEDWEEK.com, ele descreve os momentos mais privados da sua vida no seu 50º aniversário.





Momento 1: A faísca inicial

"Eu era ainda uma criança quando o meu primo, o futuro piloto de sidecar Michi Grabmüller, me mostrou a sua bicicleta BMX. Ele disse-me que ia participar numa corrida com ela. Eu tinha de ter uma BMX como aquela e quando ela finalmente chegou, motivou-me como nunca antes na minha jovem vida. Tornei-me campeão do mundo com ela aos 12 anos. A BMX ensinou-me que temos de dar tudo, mais do que qualquer outra pessoa, para ganhar."





Momento 2: Le Mans

"Foi por sorte que consegui um teste de última hora no Porsche de Le Mans de Reinhold Joest em 1996. Quando cheguei ao circuito de Paul Ricard ao fim da tarde, o teste de 24 horas já estava a decorrer. Não conhecia a pista nem o carro, mas o chefe de equipa disse: "Um piloto adoeceu, pode começar agora. A minha objeção de que nunca tinha conduzido à noite também não ajudou. Não importa, esquece os tempos, o importante é que o carro conduza durante a noite. Foi tudo muito improvisado, num prazo incrivelmente curto. Um colega explicou-me a pista e eu saí de carro..."



"Após cinco voltas, eu era mais rápido do que todos os outros pilotos até então. Não faço ideia como é que isso aconteceu. Foi um momento chave na minha carreira desportiva, porque a Joest ficou tão impressionada com o meu desempenho neste teste que me deu o cockpit para as 24 Horas de Le Mans. Sem o empenho e a vitória na geral com Davy Jones e Manuel Reuter, provavelmente nunca teria chegado à Fórmula 1 - ou talvez nunca me tivesse tornado um piloto profissional."





Momento 3: Teste de Fórmula 1

"Ganhar as 24 Horas de Le Mans deu-me a oportunidade de fazer um teste de Fórmula 1 com a Benetton. Fui imediatamente mais rápido do que o piloto habitual Jean Alesi. Também me aproximei imediatamente do tempo do meu compatriota Gerhard Berger. Tal como com a Joest, tive esta oportunidade e aproveitei-a ao máximo. Em termos desportivos, estes foram os dois momentos-chave que moldaram a minha vida com tudo o que lhes está associado: visão, previsão, contactos. A minha vida continua a basear-se nisso até hoje".





Momento 4: Treino de técnica de equitação

"O meu pai Franz, tricampeão europeu de rallycross, desenvolveu cursos de técnica de condução a partir do zero após a sua carreira desportiva e transformou-os no padrão mundial. Isso mostrou-me que se pode reinventar as coisas - uma experiência inspiradora. Eu estava lá quando era criança e ajudava-o no centro de técnicas de equitação".



"Mais importante do que o dinheiro que ganhei foi o que aprendi sobre a interação entre o condutor, os pneus, o carro e a superfície da estrada. Isso ajudou-me muito mais tarde. Aprendi com os instrutores como é que eles explicam aos participantes o que acontece no carro. Em princípio, é o mesmo jogo que existe entre os pilotos de corridas e os engenheiros. Já nessa altura interiorizei o lado científico da condução".





Momento 5: Diagramas com Toto

"Toto Wolff e eu temos uma longa história e amizade. Já fomos companheiros de equipa na Fórmula Ford. Anos mais tarde, sentámo-nos numa taberna em Barcelona e falámos das nossas vidas desde o camião da Lechner Racing até agora. Comparámos os nossos saldos bancários e os nossos rendimentos".



"Analisámo-nos um ao outro com total transparência e comecei a desenhar gráficos de bolhas: Quantas coisas faço na vida, quanto tempo gasto nelas e quanto dinheiro sai delas. Depois ele fez o mesmo para a sua atividade. Quando comparámos as bolhas, não conseguíamos perceber o tamanho das bolhas um do outro - até que se verificou que o Toto tinha desenhado as suas por rendimento ou potencial rendimento, e eu tinha desenhado as minhas por tempo despendido."



"Ainda hoje, trabalho principalmente de acordo com o princípio do tempo gasto. Mas nessa altura apercebi-me de que a motivação interior de cada um é diferente. Isso é muito fixe e não faz mal. O dia com o Toto na taberna ensinou-me a pensar na perspetiva do outro."





Momento 6: Treinar com o Toni

"Conhecer o Toni Mathis e treinar com ele durante muitos anos moldou-me. O homem de Vorarlberg é muito mais do que um simples treinador do corpo. Ele mostrou-me muitas coisas que pude levar comigo no percurso da minha vida. Hoje, sei que os meus filhos Charlie e Oscar, pilotos de corridas, estão nas melhores mãos com ele. Conheci o Markus Rainer, um ciclista de montanha do sul do Tirol, através do Toni. Juntos fundámos a Rainer-Wurz, uma das equipas de corrida mais bem sucedidas da Taça do Mundo de BTT durante muitos anos. Foram tempos incríveis na minha vida".





Momento eterno: Julia

"A minha mulher Julia, que conheci como piloto de corridas na Benetton na Fórmula 1, é o centro da minha vida. Sou um homem de família, a nossa família é-me incrivelmente preciosa. Qual é o objetivo da vida? Respondo a esta pergunta da seguinte forma: o meu objetivo neste mundo é produzir descendentes e transmitir valores, objectivos e um sentido de dever para que o nosso mundo e a vida possam continuar."